В Росії стався обвал на будівництві торгового центру, чотири людини загинули (відео)



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В будівлі обвалилися перекриття на площі 250 квадратних метрів

Сталося обрушення залізобетонних конструкцій на місці будівництва

У місті Зуївка, Кировської області РФ, при обваленні стіни торгового центру загинули чотири людини. Про це в неділю, 5 липня, повідомив Telegram-канал 112.

Відзначається, що в ТЦ велися будівельні роботи. Сталося обрушення залізобетонних конструкцій на місці будівництва.

Нагадаємо, в Одесі обвалилася частина житлового будинку.

Як повідомлялося, у Львові троє людей випали з балкону через обвал перил.

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