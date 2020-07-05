В Росії стався обвал на будівництві торгового центру, чотири людини загинули (відео)
В будівлі обвалилися перекриття на площі 250 квадратних метрів
Сталося обрушення залізобетонних конструкцій на місці будівництва
У місті Зуївка, Кировської області РФ, при обваленні стіни торгового центру загинули чотири людини. Про це в неділю, 5 липня, повідомив Telegram-канал 112.
Відзначається, що в ТЦ велися будівельні роботи. Сталося обрушення залізобетонних конструкцій на місці будівництва.
Нагадаємо, в Одесі обвалилася частина житлового будинку.
Як повідомлялося, у Львові троє людей випали з балкону через обвал перил.
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