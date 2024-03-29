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У Румунії біля кордону з Україною знайдено фрагменти безпілотника

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
У Румунії біля кордону з Україною знайдено фрагменти безпілотника
Уламки дрона було знайдено за 12 км від міста Браїла
фото ілюстративне

Кілька армійських пошукових груп були направлені на острів Великий Браїла для розслідування

У Румунії на фермі поблизу українського кордону виявлено фрагменти безпілотника. За даними місцевих ЗМІ, це був російський дрон. Про це повідомляє Sky News. 

Зазначається, що кілька армійських пошукових груп були направлені на острів Великий Браїла для розслідування.

Місцеві жителі кажуть, що чули «дивні звуки» і поділилися кадрами, на яких видно, як дрон падає з неба.

«Увечері 28 березня були ідентифіковані фрагменти, які, ймовірно, потрапили від літального апарату на сільськогосподарських угіддях на острові Великий Браїла. Міністерство національної оборони спільно зі спеціалізованими структурами системи національної оборони, громадського порядку та національної безпеки проводить розслідування інциденту, який стався у п'ятницю, 29 березня, за спеціальними оперативними процедурами», – заявили в оборонному відомстві.

Це сталося після того, як влада Молдови заявила про три вибухи біля її кордону з Україною впродовж ночі, згідно з повідомленнями місцевих ЗМІ.

Румунське видання CNN Antena 3 стверджує, що уламки знайшли за 12 км від міста Браїла. Падіння дрона незабаром після півночі, за повідомленням, супроводжувалося гучним ударом.

За даними джерел, це був російський дрон, який мав атакувати українські порти на Дунаї й, швидше за все, у нього відмовила система наведення GPS.

Нагадаємо, Міністерство закордонних справ України повідомило, що під час масованого обстрілу України 4 вересня 2023 року російські дрони-камікадзе «Шахед» впали та вибухнули на території сусідньої Румунії.

Теги: Румунія безпілотник

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