Зеленський розповів, куди окупанти цілилися під час нічної атаки по Україні

За словами президента, цілями Росії стали дві гідроелектростанції

Російські загарбники знову били по українській енергетиці

Президент Володимир Зеленський сьогодні, 29 березня, провів засідання Ставки верховного головнокомандувача. Під час нього обговорювали наслідки ударів окупантів по енергетиці та нові поставки зброї. Про це повідомив президент у Telegram.

«Перша Ставка, за скликання якої відповідав новий секретар РНБО Олександр Литвиненко. Виклики дуже серйозні», – йдеться в повідомленні.

За словами президента, російські терористи знову били по українській енергетиці. На Ставці про завдані збитки та відновлювальні роботи доповіли прем'єр-міністр Денис Шмигаль, міністр енергетики Герман Галущенко, голови правлінь «Укренерго» та «Нафтогазу» Володимир Кудрицький та Олексій Чернишов доповіли.

«Обговорили найбільш дієві способи фізичного захисту та їх впровадження на інших об'єктах», – додав президент.

Також Зеленський повідомив, що цієї ночі свідомими цілями ворога стали Канівська та Дністровська ГЕС.

«Країна-терорист хоче повторення екологічної катастрофи в Херсонській області. Але тепер під загрозою не тільки Україна, а й Молдова», – сказав глава України.

За словами президента, вода не зупиниться перед прикордонними стовпами, як не зупиниться і російська війна, якщо разом і вчасно не зупинити її в Україні.

Президент зазначив, що другим питанням на Ставці були контракти на постачання зброї та боєприпасів на найближчий час і на перспективу.

«На перший план вийшла потреба в ППО. Через інтенсивність російських обстрілів необхідно швидше поповнювати запаси», – додав Зеленський.

Президент доручив посилити роботу з партнерами, він розраховує на їхню швидку реакцію.

Нагадаємо, у ніч на 29 березня українські сили ППО під час масованої російської ракетної та дронової атаки знищили 84 повітряні цілі, у тому числі 58 безпілотників типу Shahed та 26 ракет, були знищені українськими засобами протиповітряної оборони.

До слова, триває 765-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 59 бойових зіткнень. Загалом, ворог завдав 16 ракетних та 131 авіаційний удар, здійснив 128 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.