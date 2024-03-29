Росія випустила по Україні майже сотню цілей: Повітряні сили повідомили деталі атаки

Ворог завдав ударів по об’єктах паливно-енергетичного сектору України

У ніч на 29 березня українські сили ППО під час масованої російської ракетної та дронової атаки знищили 84 повітряні цілі, у тому числі 58 безпілотників типу Shahed та 26 ракет, були знищені українськими засобами протиповітряної оборони. Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук.

Зі слів командувача, у ніч на 29 березня 2024 року противник завдав потужного ракетного-авіаційного удару «по об’єктах паливно-енергетичного сектору України, застосувавши різні типи ракет та ударні БпЛА: усього – 99 засобів повітряного нападу».

Ворог застосував:

60 ударних БпЛА типу Shahed-136/131 (район пусків Приморсько-Ахтарськ, Курська область – РФ);

3 аеробалістичні ракети Х-47М2 «Кинджал» (із трьох винищувачів МіГ-31К – Рязанська область – РФ);

2 балістичні ракети «Іскандер-М» (ТОТ Крим);

9 керованих авіаційних ракет Х-59 (із дев’яти літаків Су-34 – Бєлгородська область);

4 крилаті ракети «Іскандер-К» (Курська область – РФ);

21 крилата ракета Х-101/Х-555 (із одинадцяти стратегічних бомбардувальників Ту-95МС – Енгельс - РФ).

До відбиття ракетно-авіаційного удару залучено зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил та Сухопутних військ, мобільні вогневі групи, засоби радіоелектронної боротьби Сил оборони України, повідомив він.

За словами Олещука, «у результаті протиповітряного бою знищено 84 повітряні цілі»:

58 ударних БпЛА типу «Shahed-136/131»;

17 крилатих ракет Х-101/Х-555;

5 керовані авіаційні ракети Х-59;

4 крилаті ракети «Іскандер-К».

«Честь і хвала усім, хто захищає Україну від російського терору. Дякую за бойову роботу, дякую за результат!» – наголосив Олещук.

Як повідомлялося, уночі 29 березня російські окупанти вчергове атакували Україну та вдарили по енергетичних об’єктах. До того ж, повідомляється, що наразі на Дніпропетровщині застосовані аварійні відключення, на Харківщині графік погодинних відключень.

Нагадаємо, в усіх областях України вночі 29 березня було оголошено масштабну повітряну тривогу через ракетну небезпеку. Станом на 6:08 оголошено відбій. Одночасно окупанти атакували українські міста «шахедами». Також під час тривоги злітав МіГ-31К з аеродрому Саваслейка, росіяни запускали «Кинджали», була балістика з Криму.