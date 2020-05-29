Заворушення в Міннеаполісі: експоліцейського, який задушив афроамериканця, заарештували



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Учасники масових протестів у Міннеаполісі раніше підпалили поліційну дільницю, де служили офіцери, яких звинувачують у причетності до загибелі афроамериканця

Експоліцейському висунуті звинувачення у вбивстві третього ступеня і ненавмисному вбивстві

В американському місті Міннеаполіс взяли під варту колишнього офіцера поліції, який задушив беззбройного афроамериканця Джорджа Флойда при затриманні.

Про це повідомляє CNN.

Зазначається, що поліцейський Дерек Шовен протягом декількох хвилин притискав коліном затриманого до асфальту, сильно натиснувши на горло. В результаті 46-річний чоловік помер.

Шовену висунуті звинувачення у вбивстві третього ступеня і ненавмисному вбивстві.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп направив у Міннеаполіс понад 500 солдатів Національної гвардії.

Причиною введення військ Національної гвардії стали протести через смерть 46-річного афроамериканця після того, як до мережі потрапило відео, як його жорстко затримав офіцер поліції, притиснувши голову до бетону коліном. При цьому затриманий намагався сказати, що не може дихати. Наступного дня чорношкірий чоловік помер.

Учасники масових протестів у Міннеаполісі (Міннесота, США) в ніч проти п'ятниці підпалили поліційну дільницю, де служили офіцери, яких звинувачують у причетності до загибелі Флойда.

Вночі мер Міннеаполіса Джейкоб Фрей оголосив у місті режим надзвичайної ситуації на 72 години.

Мер Міннеаполіса Джейкоб Фрей заявив, що четверо поліцейських, причетних до інциденту, були звільнені. Це не перший випадок масових заворушень у США внаслідок жорстких дій поліції щодо афроамериканців