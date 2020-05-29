У віці 112 років помер найстаріший чоловік світу
Вейтон був визнаний найстаршим чоловіком у світі Книгою рекордів Гіннеса в минулому місяці
У Великій Британії у віці 112 років помер найстаріший чоловік світу Роберт Вейтон.
Про це повідомляє видання The Sun.
За даними журналістів, причиною смерті британця став рак легенів.
Роберт Вейтон був визнаний найстаршим чоловіком у світі Книгою рекордів Гіннеса в минулому місяці.
Представники Книги рекордів Гіннеса не змогли особисто вручити чоловікові сертифікат через карантин, який введений на час епідемії коронавірусу Covid-19.
Будучи інженером за освітою, під час Другої світової війни Вейтон працював на військовому заводі та виробляв літаки для армії.
На пенсії Вейтон зайнявся виробництвом іграшкових млинів, гроші з продажів яких він віддавав на благодійність.