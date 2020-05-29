У віці 112 років помер найстаріший чоловік світу



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У віці 112 років помер найстаріший чоловік світу

Вейтон був визнаний найстаршим чоловіком у світі Книгою рекордів Гіннеса в минулому місяці

У Великій Британії у віці 112 років помер найстаріший чоловік світу Роберт Вейтон.

Про це повідомляє видання The Sun.

За даними журналістів, причиною смерті британця став рак легенів.

Роберт Вейтон був визнаний найстаршим чоловіком у світі Книгою рекордів Гіннеса в минулому місяці.

Представники Книги рекордів Гіннеса не змогли особисто вручити чоловікові сертифікат через карантин, який введений на час епідемії коронавірусу Covid-19.

Будучи інженером за освітою, під час Другої світової війни Вейтон працював на військовому заводі та виробляв літаки для армії.

На пенсії Вейтон зайнявся виробництвом іграшкових млинів, гроші з продажів яких він віддавав на благодійність.