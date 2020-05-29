  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    У віці 112 років помер найстаріший чоловік світу

    • Розсилка
    У віці 112 років помер найстаріший чоловік світу - У віці 112 років помер найстаріший чоловік світу
    У віці 112 років помер найстаріший чоловік світу

    Вейтон був визнаний найстаршим чоловіком у світі Книгою рекордів Гіннеса в минулому місяці

    У Великій Британії у віці 112 років помер найстаріший чоловік світу Роберт Вейтон.

    Про це повідомляє видання The Sun.

    За даними журналістів, причиною смерті британця став рак легенів.

    Роберт Вейтон був визнаний найстаршим чоловіком у світі Книгою рекордів Гіннеса в минулому місяці.

    Представники Книги рекордів Гіннеса не змогли особисто вручити чоловікові сертифікат через карантин, який введений на час епідемії коронавірусу Covid-19.

    Будучи інженером за освітою, під час Другої світової війни Вейтон працював на військовому заводі та виробляв літаки для армії.

    На пенсії Вейтон зайнявся виробництвом іграшкових млинів, гроші з продажів яких він віддавав на благодійність.

    смерть Велика Британія рекорд карантин чоловік рак
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ