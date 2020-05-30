Бразилія випередила Іспанію за кількістю померлих від Covid-19



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У Бразилії зафіксовано 27 тис. 878 померлих від коронавірусу

За добу на Covid-19 в Бразилії захворіло близько 27 тис. осіб, що є рекордною кількістю

У Бразилії зафіксовано 27 тис. 878 померлих від Covid-19, що вище, чим в Іспанії, в якій наразі померло 27 тис. 127 осіб.

Про це йдеться на сайті університету Джона Гопкінса.

Також вказано, що за добу на Covid-19 в Бразилії захворіло близько 27 тис. осіб, що є рекордною кількістю. Всього в країні захворіло 465 тис. 166 людей.

Зазначимо, що усвіті підтвердили вже понад шість мільйонів хворих на коронавірус. На перших двох місцях за кількістю діагностованих випадків коронавірусу – США та Бразилія. На третьому місці за кількістю випадків зараження Covid-19 знаходиться Росія.

Як повідомлялося, станом на 9:00 30 травня в Україні зафіксовано 393 нових випадків коронавірусу, це на 36 випадків менше, ніж учора (429). Усього виявлено 23 204 випадки коронавірусної хвороби.

Коронавірус в Україні

Всього 23204

Хворіють 13197

Одужали 9311

Померли 696

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Також зафіксовано 17 летальних випадків. Одужали 377 пацієнтів.