Бразилія випередила Іспанію за кількістю померлих від Covid-19
За добу на Covid-19 в Бразилії захворіло близько 27 тис. осіб, що є рекордною кількістю
У Бразилії зафіксовано 27 тис. 878 померлих від Covid-19, що вище, чим в Іспанії, в якій наразі померло 27 тис. 127 осіб.
Про це йдеться на сайті університету Джона Гопкінса.
Також вказано, що за добу на Covid-19 в Бразилії захворіло близько 27 тис. осіб, що є рекордною кількістю. Всього в країні захворіло 465 тис. 166 людей.
Зазначимо, що усвіті підтвердили вже понад шість мільйонів хворих на коронавірус. На перших двох місцях за кількістю діагностованих випадків коронавірусу – США та Бразилія. На третьому місці за кількістю випадків зараження Covid-19 знаходиться Росія.
Як повідомлялося, станом на 9:00 30 травня в Україні зафіксовано 393 нових випадків коронавірусу, це на 36 випадків менше, ніж учора (429). Усього виявлено 23 204 випадки коронавірусної хвороби.
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Всього23204
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Хворіють13197
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Одужали9311
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Померли696
Також зафіксовано 17 летальних випадків. Одужали 377 пацієнтів.