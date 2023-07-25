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Попри війну, ЄС гостинно «відкриває двері» росіянам – ЗМІ

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Попри війну, ЄС гостинно «відкриває двері» росіянам – ЗМІ
Росіяни продовжують тікати до Європи
фото з відкритих джерел

Дані Євростату демонструють, що найбільше довготривалих віз росіянам видали Німеччина, Іспанія та Польща

Країни Євросоюзу видали росіянам понад 94 тис. нових видів на тимчасове проживання у 2022 році. Про це пише NewsinFrance посилаючись на дані Євростату.

Йдеться про первинний вид на проживання (ВНП), під яким мається на увазі «будь-який дозвіл терміном дії не менше трьох місяців», що дозволяє іноземцю перебувати на території ЄС. Йдеться зокрема про довгострокові візи та інші імміграційні статуси, властиві конкретній державі.

Найбільше ВНП росіянам видали Німеччина – 16066, Іспанія – 12611 і Польща – 12277. Замикають п'ятірку Фінляндія – 8183 і Франція – 6874. Найменше видів на проживання громадяни Росії отримали в Румунії – лише 44.

Загалом Євростат оприлюднив дані щодо 24 країн ЄС із 27. Однак, незважаючи на те, що Хорватія, Литва та Кіпр свою статистику службі ще не надали, кількість виданих росіянам первинних ВНП вже стала рекордною за всю 14-річну історію спостережень. 2021 року ВНП у Євросоюзі отримали 82 900 громадян РФ. До цього їхня щорічна кількість не перевищувала 76 100.

Видання NewsinFrance підрахувало, що в середньому частка Хорватії, Кіпру та Литви у виданих громадянам країни-агресора ВНП раніше становила 5,9% від інших країн ЄС. Таким чином, потенційно до 94 000 може додатися ще 5500 і загальна кількість первинних ВНП для росіян у 2022 році досягне 99 500.

Раніше Франція пообіцяла притулок росіянам, які ховаються від мобілізації. Національний суд країни у справах біженців (CNDA) дійшов висновку, що такі громадяни повинні розглядатися як такі, що прямо чи опосередковано підбурюються до скоєння військових злочинів в Україні.

Після початку повномасштабного  вторгнення Росії в Україну багато росіян вирішили змінити країну проживання. Точна кількість тих, хто виїхав, невідома, за деякими оцінками, вона може досягати мільйона осіб. Перша хвиля еміграції відбулась навесні 2022 року, після початку війни та запровадження в Росії нових репресивних законів, що карають за антивоєнну позицію та критику політики Кремля. Друга – восени, після оголошення мобілізації в Росії.

Крім європейських країн, популярністю серед подорожуючих без віз для громадян Росії користуються Вірменія і Грузія, країни Середньої Азії, а також Туреччина.

Зокрема, у Туреччині у 2022 році росіяни посіли перше місце серед усіх іммігруючих до країни іноземців – 25%. На другому місці йдуть громадяни України – 8,1% (понад 32 000), далі йдуть представники Ірану – 6,5% (26 000), Афганістану – 5,4% (24 000) та Іраку – 4,8% (22 000).

Цікаво, що у 2021 році турецьку посвідку на проживання захотіли отримати лише 22 тисячі громадян Росії. Також турецька влада повідомила, що найбільша кількість вихідців з Росії проживає в Стамбулі, Анталії та Анкарі.

Читайте також: Росіяни благають про візові поступки, але Фінляндія іншої думки
Теги: Туреччина влада притулок Хорватія Литва Вірменія Грузія Іспанія Фінляндія Франція Німеччина Польща росіяни

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