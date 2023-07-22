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Німеччина незабаром передасть Україні нові зенітні снаряди – ЗМІ

Діана Гасюк
glavcom.ua
Німеччина незабаром передасть Україні нові зенітні снаряди – ЗМІ
Rheinmetall передасть Україні нові боєприпаси для збиття російських дронів
фото з відкритих джерел

Компанія Rheinmetall має поставити 300 тисяч снарядів для установок Gepard,

Нові зенітні ракетні комплекси для самохідних установок Gepard, які відіграють ключову роль у знищенні російських дронів, незабаром будуть передані передовим частинам Збройних Сил України. Про це повідомляє Bild.

Згідно з повідомленням видання, компанія Rheinmetall вирішила проблему гострої нестачі боєприпасів шляхом встановлення нової виробничої лінії на своєму заводі в Унтерлюсі (Нижня Саксонія) всього за кілька місяців, що є великим досягненням, оскільки зазвичай такі процеси займають роки.

Загалом оборонний концерн Rheinmetall пообіцяв поставити Україні 300 тисяч снарядів калібру 35-мм для Gepard. Але цього року буде направлено лише 40 тисяч штук. ︎

Зазначається, що у зв'язку з дефіцитом боєприпасів українські військові зазвичай роблять лише по п'ять залпів, хоча за одну чергу гармати цих установок вистрілюють до 20 снарядів.

Проблема браку боєприпасів виникла в Німеччині, оскільки установки Gepard були створені ще у 1980-х роках, і документація для управління ними була втрачена. Тому інженери розробили новий спосіб використання існуючих 35-мм боєприпасів, призначених для бортового озброєння БМП, в зенітних установках Gepard.

«Ця продукція рятує життя. Кожен збитий дрон важливий для жителів Києва та інших міст, які щодня побоюються нових атак», – сказав глава Rheinmetall Армін Паппергер.

Раніше повідомлялося, що найближчим часом Україна отримає партію бронемашин M113 від трьох європейських країн. 

Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення РФ у 2022 році та до 2027 року Німеччина відправить Україні озброєння загальною вартістю приблизно €17 мільярдів.

Теги: Німеччина військові Україна озброєння

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