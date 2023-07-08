Стосується українців: Польща оновила розмір оплати праці

Зарплати для українців, які працюють в Польщі, збільшилися на 110 злотих або 1 000 гривень

У наступному році в Польщі змінюються правила оплати праці робітників. Зокрема очікується підвищення мінімальної заробітної плати у два етапи. Зараз мінімальна зарплата складає трохи більш як 25 тис. грн, повідомили в Міграційній платформі EWL.

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З липня цього року мінімальні зарплати в Польщі виросли. Це відбулося вже вдруге за рік і це означає, що мінімальні зарплати для українців, які працюють в Польщі, збільшилися на 110 злотих або 1 000 гривень брутто (тобто до відрахування податків та зборів. Тобто тепер українці в Польщі будуть отримувати не менше 3 600 злотих брутто. Це стосується тих, хто працює за трудовим договором.

Після всіх відрахувань з 3 600 злотих залишиться приблизно 2 783 злотих. В перерахунку на гривні це складе 25,3 тисячі гривень.

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Наразі найбільше вакансій пропонується у сфері логістики (комплектація та пакування посилок). В середньому можна заробляти від 5 5000 до 6 800 злотих. В перерахунку на гривні це від 49,8 до 61,6 тисяч гривень. Точна сума залежить від кількості відпрацьованих годин. Але це заробіток до відрахування податків та зборів, тож на руки працівники отримуватимуть дещо менше.

В EWL зазначають, що в наступному році знову очікується підвищення мінімальної заробітної плати у два етапи. На початку січня 2024 року заробітна плата зросте до 4 242 злотих (38,5 тис. грн) брутто при працевлаштуванню за договором та 27,70 злотих брутто (249 гривень) при погодинній оплаті. А в червні 2024 року заробітна плата за договором зросте до 4 300 злотих до відрахувань, це близько 39 тис. грн та 28,10 злотих (253 гривні) при погодинній оплаті роботи.

Нагадаємо, для українських заробітчан кінець весни-початок літа – час активного пошуку сезонних робіт в європейських країнах, зокрема у Польщі. Проте бажаючи заробити багато наших громадян потрапляють у справжнє рабство. Також варто додати, що часто співробітники з України, які приїжджають до Польщі на заробітки, працюють понад 40 годин на тиждень, завдяки чому можуть заробляти ще більше.

Агентство Rating Group нещодавно опитало українців які за останні 5 років періодично їздять на заробітки до Польщі з чотирьох українських прикордонних міст: Львова, Луцька, Тернополя та Івано-Франківська. Кожен третій працівник із України стверджує, що витрачає у Польщі від 200 до 500 злотих на місяць (2,6-4,3 тис. грн).

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До слова, українці на зборі ягід в Польщі можуть працювати по 12 чи 14 годин на добу у важких умовах. При цьому в них є лише один вихідний, а робочий день починається о 6 ранку. За даними аналітичного центру Gremi Personal, українці отримують не менше 17 злотих за годину. Це для низькокваліфікованих працівників. Таким чином мінімальна зарплата в місяць складає близько 3 800 злотих або 25,1 тисячі гривень. За фізичну роботу можна отримати в середньому 4 000 злотих або 26,5 тисячі гривень. Висококваліфіковані фахівці отримують близько 4 500 злотих або 29,8 тисячі гривень.