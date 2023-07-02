Кулеба застеріг Німеччину від повторення помилки Меркель

Кулеба: «Після війни було б самогубством для Європи не прийняти Україну в члени НАТО»

Глава МЗС закликав уряд Німеччини не перешкоджати Україні на шляху вступу до Альянсу

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба перед самітом НАТО у Вільнюсі застеріг Німеччину від повторення помилок ексканцлерки Ангели Меркель, яка блокувала надання Плану дій щодо членства в НАТО Україні на саміті Альянсу в Бухаресті у 2008 році. Про це Кулеба сказав в інтерв'ю виданням BILD, WELT та Politico.

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Глава МЗС закликав уряд Німеччини не перешкоджати Україні на шляху вступу до Альянсу. З цього приводу ведуться численні обговорення з урядом Німеччини на всіх рівнях, зазначив Кулеба.

«Не повторюйте помилку, якої канцлерка Меркель припустилася в Бухаресті у 2008 році, коли вона рішуче виступила проти будь-якого просування до членства України в НАТО. Це рішення відкрило двері для вторгнення Путіна до Грузії й, зрештою, для незаконної анексії Криму», – заявив Кулеба.

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Очільник МЗС упевнений, що якби Україна вже була членом НАТО у 2014 році, не було б окупації Криму, війни на Донбасі та повномасштабного вторгнення.

Проте, за словами Кулеби, Україна не розраховує на членство в НАТО, доки не закінчилася війна.

«Але після війни було б самогубством для Європи не прийняти Україну в члени НАТО», – заявив міністр.

Глава МЗС упевнений, що єдиний спосіб закрити двері російської агресії проти Європи та Євроатлантичного регіону загалом – це вступ України до Альянсу.

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Глава МЗС вважає приєднання України до НАТО «шляхом миру», оскільки Росія в такому разі не посміє знову напасти, і тоді Київ "розвантажить" Німеччину та інші західні країни у питанні захисту східного флангу: «Ми візьмемо цей тягар на свої плечі».

Нагадаємо, декілька країн близькі до того, щоб укласти угоду щодо надання гарантій безпеки для України до вступу в НАТО.

До слова, президент Володимир Зеленський має намір особисто відвідати липневий саміт НАТО у Вільнюсі. Але станеться це лише за умови, що Україна отримає задовільний результат.