Росіяни благають про візові поступки, але Фінляндія іншої думки

Росіяни хочуть передати петицію до президента Фінляндії

Росіяни, які мають нерухоміть у Фінляндії, готуються направити президенту Саулі Ніїністе петицію з проханням полегшити в'їзд до країни.

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«Російські власники у Фінляндії є виключно цивільними особами, які прагнуть миру і не становлять небезпеку для Фінляндії», – наводить газета Helsingin Sanomat слова зі звернення росіян.

Росіяни активно тиснуть на жалість місцевих чиновників і запевняють, що дотримуються фінського законодавства та нібито «не хочуть ставити під сумнів причини нових обмежень на в'їзд».

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За їхніми словами, вони виявили своє бажання інтегруватися до Фінляндії, коли придбали нерухомість у країні. Вони також зазначають, що майже всі власники мають близьких друзів у Фінляндії.

Петицію почали збирати ще в листопаді минулого року і на кінець січня вона зібрала лише близько двохсот підписів. Тоді петицію вперше передали до ффісу президента Фінліндії. Проте її швидко розвернули, і росіяни вирішили доопрацювати документ, оскільки, за словами авторів, у ній нібито не враховано, наприклад, власників лісових та земельних ділянок.

За словами фінської влади, власники нерухомості з Росії будуть зобов'язані надавати підстави для особистої присутності у Фінляндії. Таким чином, володіння нерухомістю саме по собі не є достатньою основою для в'їзду, зазначає видання Helsingin Sanomat.

Нагадаємо, на початку липня Фінляндія ухвалила рішення щодо посилення обмежень на поїздки для громадян Росії. Інші поїздки до Фінляндії і через Фінляндію в решту Шенгенської зони будуть обмежені до подальшого рішення влади. МЗС повідомило, що обмеження будуть посилені для тих кто мандує із бізнесовою метою, студентів та власників нерухомості.

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До слова, мерія фінського міста Турку відібрала дачу у генконсульства Росії після рішення влади Фінляндії відкликати згоду на його роботу. Про це заявила мер міста Мінна Арве у своєму Twitter.

Вона назвала рішення фінського уряду закономірним. «Турку негайно забороняє використання котеджу на острові Какскерра, який використовувався співробітниками генерального консульства Росії», – повідомила мер. За її словами, листа про розірвання договору буде надіслано російській дипмісії негайно.

Раніше, 19 липня, канцелярія президента Фінляндії Саулі Ніїністе заявила, що країна відкликає згоду на роботу генконсульства Росії в місті Турку з 1 жовтня 2023 року. Це є заходом у відповідь на закриття генерального консульства Фінляндії в Санкт-Петербурзі. У документі уточнюється, що про це рішення було оголошено послу Росії у МЗС Фінляндії.