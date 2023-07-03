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Берлін та Варшава посварились через ремонт танків для України – Spiegel

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Берлін та Варшава посварились через ремонт танків для України – Spiegel
Сеільний польсько-німецький проект з обслуговування танків Leopard 2 опинився під загрозою
фото: ілюстративне

Процес створення сервісного центру для обслуговування танків Leopard затягнувся через політичні чвари двох країн

Німеччина та Польща ніяк не можуть домовитися щодо створення сервісного центру для ремонту бойових танків Leopard, які були передані Україні. Про це пише Spiegel.

21 квітня було озвучено домовленість про відкриття центру ремонту та обслуговування танків Leopard на авіабазі Рамштайн у Німеччині. Видання нагадує, що міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус підкреслив, наскільки важливий для України німецько-польський спільний проект та навіть назвав його вартість у 150 млн євро.

За його словами, танкова майстерня гарантує, що поставлені системи озброєння, які повертаються з фронту пошкодженими або зношеними в бою, «можуть бути швидко відремонтовані та відремонтовані за потреби». Слухаючи Пісторіуса, план здавався конкретним. 

Тим часом, за декілька місяців після зустрічі в Рамштайні, оптимізм сторін дещо випарувався. За словами інсайдерів вдання із збройової галузі, німецько-польський танковий проект так і не просунувся з мервої точки.

«Німецько-польський танковий проект досі не досяг жодного прогресу. Натомість Берлін і Варшава ведуть непримиренні суперечки щодо деталей структури спільного підприємства», – йдеться у матеріалі.

Очікується, що перший проект контракту між Польщею та Німеччиною доступний вже кілька днів. Однак до кінця минулого тижня документ не було підписано через різні спірні моменти.

Від ідеї до реальності

Ідея спільного танкового хабу на перший погляд звучала вражаюче. Перш за все, два німецькі виробники танків Rheinmetall і Krauss-Maffei Wegmann (KMW) повинні створити спільне підприємство. Згідно з планом, спільна танкова майстерня буде створена на польських підприємствах у Глівіце та Познані разом із польською державною збройовою фабрикою PGZ. Федеральний уряд взяв на себе витрати на ремонт леопардів.

За даними видання, проект відкриття центру може гальмувати Польща. Однією із причин затримки джерела видання називають різні оцінки вартості ремонтних робіт. За їхніми даними, польська PGZ хотіла брати понад 100 тис. євро за так звану первинну діагностику танків. У Німеччині за неї зазвичай беруть близько 12 тисяч євро. Крім того, PGZ нібито не хоче надавати жодної гарантії на ремонтні роботи.

Німецьке видання пише, що у конфлікту є політичне підґрунтя.  Вже кілька місяців уряд у Варшаві нібито веде регулярну кампанію проти Берліна. Ще до доставки бойових танків Варшава публічно викрила Берлін як гальмівника процесу. 

Ситуація складна зокрема для міністра оборони Німеччини. З одного боку, Борис Пісторіус знає, наскільки важливий хаб для українського наступу. До Польщі з України вже прибуло кілька танків Leopard, які потребують нагального ремонту. Тому витрачати багато часу на відкриття ремонтного центру – це не варіант. Водночас Пісторіусу теж не подобається, якщо в підсумку складається враження, що він дозволив зірвати умови спільного проекту.

Борис Пісторіус має незабаром зустрітися зі своїм польським колегою Маріушем Блащаком оглянути позицію німецької ППО Patriot у польському місті Замостя, що може стати останньою можливістю врятувати спільний проект перед самітом НАТО,  що запланований на середину липня.

Нагадаємо, ще на початку травня йшлось про те, щопольський збройовий концерн Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ) завершує переговори з виробниками танків Leopard 2 щодо здійснення в Польщі капітального ремонту техніки, переданої Україні.Про це говорив президент PGZ Себастьян Хвалек.За словами Хвалека, майбутній сервісний центр для обслуговування Leopard 2 базуватиметься на підприємствах PGZ у Познані.

Читайте також: НАТО передасть Україні 160 одиниць танків Leopard: Захід готується до затяжної війни
Теги: Польща ремонт президент Берлін озброєння переговори Варшава

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