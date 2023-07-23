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ОБСЄ відреагувала на обстріл кафедрального собору Одеси

Діана Гасюк
glavcom.ua
ОБСЄ відреагувала на обстріл кафедрального собору Одеси
В ОБСЄ назвали неприйнятним обстріл роісянами собору в Одесі
фото з відкритих джерел

ОБСЄ зазначила, що акти ворожнечі, спрямовані проти релігійних та цивільних об'єктів, є грубим порушенням міжнародного гуманітарного права

Парламентська Асамблея ОБСЄ засудила ракетний обстріл РФ Одеси, який спричинив жертви серед мирного населення. У своєму зверненні, організація закликала припинити атаки на релігійні та цивільні об'єкти. Про це йдеться у заяві БДІПЛ у Твіттері, передає Укрінформ.

«Обстріл Спасо-Преображенського православного собору в Одесі та вбивство невинних мирних жителів України є неприйнятними. Акти ворожнечі, спрямовані проти релігійних та цивільних об'єктів, є грубим порушенням міжнародного гуманітарного права та мають бути негайно припинені», - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у ніч проти 23 липня російські окупанти атакували Одесу близько 20 ракетами різних типів. У тому числі й балістичними.

Раніше повідомлялося, що у ніч з 22 на 23 липня російські війська здійснили чергову масовану атаку по території Одеси та області. Станом на 4:00 годину ранку встановлено, що унаслідок ворожого обстрілу міста Одеса загинула одна людина та 22 – поранено, з них – чотири дитини. 

Також вночі 23 липня внаслідок чергової ракетної атаки росіян в Одесі було зруйновано Спасо-Преображенський кафедральний собор

До слова, вікарій Одеської єпархії УПЦ МП архієпископ Арцизький Віктор (Биков) звернувся до патріарха Московського Кирила і всіх членів Священного Синоду РПЦ, у якому засудив «бездумну агресію РФ» проти Незалежної України, а також закликав РПЦ «відстати» від УПЦ.

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Теги: Одеса обстріл собор росіяни УПЦ МП

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