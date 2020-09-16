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    У світі

    Португалія посилила карантин та запровадила режим надзвичайної ситуації

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    <p>Введені разом з надзвичайною ситуацією нові обмеження передбачають заборону збиратися в групи більше ніж 10 осіб</p> - Португалія посилила карантин та запровадила режим надзвичайної ситуації

    Введені разом з надзвичайною ситуацією нові обмеження передбачають заборону збиратися в групи більше ніж 10 осіб

    Режим надзвичайної ситуації діятиме в Португалії до кінця вересня

    Уряд Португалії знову запровадив режим надзвичайної ситуації в країні у зв'язку зі збільшенням випадків коронавірусу.

    Про це повідомляє RTP.

    Режим надзвичайної ситуації діятиме в Португалії до 23:59 30 вересня.

    Введені разом з надзвичайною ситуацією нові обмеження передбачають заборону збиратися в групи більше ніж 10 осіб, якщо вони не відносяться до одного домогосподарства, а також заборону на продаж алкогольних напоїв.

    У торговельних закладах, у тому числі супермаркетах і гіпермаркетах, продаж алкогольних напоїв заборонено з 20:00.

    В ресторанах, кафе і кондитерських, розташованих в 300 метрів від шкіл, будуть вводитися обмеження на кількість людей за столиком – не більше чотирьох осіб. Таке ж обмеження буде діяти в закладах громадського харчування на території ТРЦ.

    Магазинах дозволяється працювати тільки з 10:00, за винятком пекарень, кафе, перукарень і спортзалів, час закриття – з 20:00 до 23:00, за рішенням муніципалітету.

    Додаткові заходи діють для регіонів Лісабона і Порту, де ризик захворюваності вищий через більшу щільність населення.

    До слова, у Франції посилили карантин через зростання кількості заражень Covid-19.

    Також уряд Австрії прийняв рішення про посилення з 14 вересня маскового режиму в країні через зростання кількості нових випадків інфікування Covid-19.

    Між іншим, стало відомо, що Вірменія продовжила карантин до січня 2021 року

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      159702
    • Хворіють
      85628
    • Одужали
      70810
    • Померли
      3264

    Зазначимо, що останніми тижнями у світі фіксується новий сплеск захворювань на коронавірус. Зокрема. в Угорщині зафіксована найбільша щоденна кількість випадків коронавірусу. 

    Крім того МОЗ оновив список країн «червоної» зони: багато курортів ще під забороною.

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