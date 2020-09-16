Португалія посилила карантин та запровадила режим надзвичайної ситуації



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Введені разом з надзвичайною ситуацією нові обмеження передбачають заборону збиратися в групи більше ніж 10 осіб

Режим надзвичайної ситуації діятиме в Португалії до кінця вересня

Уряд Португалії знову запровадив режим надзвичайної ситуації в країні у зв'язку зі збільшенням випадків коронавірусу.

Про це повідомляє RTP.

Режим надзвичайної ситуації діятиме в Португалії до 23:59 30 вересня.

Введені разом з надзвичайною ситуацією нові обмеження передбачають заборону збиратися в групи більше ніж 10 осіб, якщо вони не відносяться до одного домогосподарства, а також заборону на продаж алкогольних напоїв.

У торговельних закладах, у тому числі супермаркетах і гіпермаркетах, продаж алкогольних напоїв заборонено з 20:00.

В ресторанах, кафе і кондитерських, розташованих в 300 метрів від шкіл, будуть вводитися обмеження на кількість людей за столиком – не більше чотирьох осіб. Таке ж обмеження буде діяти в закладах громадського харчування на території ТРЦ.

Магазинах дозволяється працювати тільки з 10:00, за винятком пекарень, кафе, перукарень і спортзалів, час закриття – з 20:00 до 23:00, за рішенням муніципалітету.

Додаткові заходи діють для регіонів Лісабона і Порту, де ризик захворюваності вищий через більшу щільність населення.

До слова, у Франції посилили карантин через зростання кількості заражень Covid-19.

Також уряд Австрії прийняв рішення про посилення з 14 вересня маскового режиму в країні через зростання кількості нових випадків інфікування Covid-19.

Між іншим, стало відомо, що Вірменія продовжила карантин до січня 2021 року.

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Зазначимо, що останніми тижнями у світі фіксується новий сплеск захворювань на коронавірус. Зокрема. в Угорщині зафіксована найбільша щоденна кількість випадків коронавірусу.

Крім того МОЗ оновив список країн «червоної» зони: багато курортів ще під забороною.