Як в Україні маніпулюють даними про Covid-19

Павло Ковтонюк Ексзаступник міністра охорони здоров'я України

Павло Ковтонюк

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Чому почалося стрімке поширення інфекції

Маніпуляції даними про covid. Частина друга. Тестування. Перша частину читайте тут.

Тестування - єдиний існуючий у світі спосіб стримувати поширення коронавірусу. Але для України вона ніколи не була у пріоритеті. Ми були і є аутсайдерами у Європі.

Це - одна з головних причин, чому у нас почалося стрімке поширення інфекції. Ростуть нові випадки, госпіталізації, смерті.

При цьому 10 вересня МОЗ робить таку заяву:

«Заплановане збільшення кількості ПЛР-тестувань до 30 тисяч на добу майже виконане. За минулу добу в Україні було проведено рекордну кількість тестувань методом ПЛР - 29 708 досліджень. Таким чином, країна наближається до запланованого на вересень добового показника у 30 тисяч ПЛР-тестів».

Це ще одна маніпуляція. І вона небезпечна. Бо створює ілюзію, що Україна стала тестувати краще, і все гаразд.

Це неправда.

Усе не гаразд, і Україна не стала тестувати краще. «Запланований показник» у 30 тисяч тестів в умовах сьогоднішнього росту інфікування уже нічого нам не дає. І навіть до цього показника ще насправді далеко.

По-перше, показник «майже виконаний». Тобто насправді не виконаний. Він буде виконаний, якщо Україна буде щодня робити стільки тестів, щоб в середньому виходило 30 тисяч на день. На момент заяви тижневий середній показник був 21 902. До 30 тисяч ще далеко.

Озвучена цифра вирвана з контексту. 8 вересня в Україні зробили 20 054 тести. А 9 вересня - 29 708. Найбільше тестів в Україні роблять у Києві, в середньому по 4-5 тисяч на день. За 8 вересня Київ прозвітував всього про 1220 тестів, це аномально мало. А 9 вересня - про 9455 тестів, це аномально багато. Скоріше за все, прозвітували просто за два дні. Це і зробило отой «майже» рекорд.

Але найголовніше не це. Навіть 29 708 досліджень це дуже мало.

Кількість тестів в Україні росте не тому, що в нас є стратегія тестування. А тому, що в нас з’явлося дуже багато інфікованих, яким треба робити тести.

Ось як це працює. Добра система тестування діє на випередження. Ви проводите багато тестів, якомога більше. Чим більше проводите, тим менший буде відсоток позитивних результатів. Це називається коефіцієнт виявлення або positivity rate.

Наприклад, Німеччина проводить близько 150 000 тестів на день. І виявляє приблизно 1000 нових випадків ковід щодня. Коефіцієнт виявлення складає менше 1%. Це зразок потужної, активної системи тестування, яка працює на випередження. Інфекції важко пройти повз неї, а це дозволяє забезпечити вчасну ізоляцію хворих та контактних осіб. А ізоляція зупиняє поширення.

Прийнятним рівнем виявлення для європейської системи тестування вважається не більше 5%. В Україні цей показник сьогодні - 11%. А у окремих областях - більше 20%.

Це означає, що багато з виявлених - це уже явно хворі люди, які потрапляють до медичних закладів. Ще це означає, що лабораторії дуже завантажені. А отже, результати приходять пізно. А отже, про вчасну ізоляцію та відстеження контактів не ідеться.

Ми проводимо в середньому 21 000 тестів щодня, при цьому виявляємо в середньому 2400 нових випадків. Тобто тестуємо у 7 разів менше, ніж у Німеччині, а виявляємо - удвічі більше. Система пасивна, вона «наздоганяє» захворюваність, а не стримує її.

Так, це погано. Але ж раніше було значно гірше? Ні, не було. Ми не стали тестувати суттєво краще, ніж навесні або влітку.

На малюнку – таблиця з новими випадками та тестами у кожному місяці.

Порівняйте вересень до квітня. (Не)спроможність системи виявляти на випередження - насправді така ж сама.

У квітні було мало тестів. Але було і мало випадків, бо карантин. Для порівняння наводжу приклад Польщі. Поки діяв карантин, Польща довела кількість щоденних тестувань до 20 тисяч на день. При тому, що випадків було дуже мало – всього кількасот.

Польща готувалася до осені. Результат - 9 вересня середньотижнева кількість випадків у Польщі – 514. В Україні – у п'ять разів більше.

Поки в Україні діяв карантин, наші посадовці заявляли, що ми подолаємо вірус завдяки карантину. Наша слабка система тестування «пропустила» початок спалаху у серпні.

Сьогодні лабораторії захлинаються. Тестів, які очікують у черзі, так само багато, як і зроблених. У Харківській області 9 вересня провели 1401 тест. При цьому в черзі на тестування було 2834 зразки.

Правда в тому, що ситуація з тестуванням погана. І вона не краща ніж була. Україні потрібно негайно розробити стратегію тестування, яка у рази збільшить потужність нашої системи.

А кожна спроба прикрасити цю дійсність веде до великої біди.

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