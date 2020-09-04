Сovid-19 в інституті: чиновники Міносвіти пояснили, як діяти студентам і викладачам
У Міносвіти оприлюднили алгоритм дій у разі захворювання наа коронавірус у навчальному закладі
У Міністерстві освіти і науки України розробили алгоритм на випадок, якщо в установі передвищої чи вищої освіти буде зафіксовано випадок зараження коронавірусом Сovid-19 серед студентів, викладачів чи працівників.
Про це повідомили на сайті МОН.
У разі, якщо коронавірусом заразився студент, алгоритм для керівництва наступний:
- студент повинен надіти маску, перейти в спеціально відведене добре провітрюване приміщення і повідомити уповноваженій особі про хворобу;
- уповноважена особа може відправити студента додому або викликати швидку допомогу. Якщо заразилася неповнолітня особа – повідомити батькам;
- медичний працівник повинен відправити повідомлення форми 058/о про підозру на інфекційне захворювання, а також зареєструвати випадок в журналі;
- ті, хто контактували з зараженим, не повинні відвідувати заняття і звернутися за допомогою до лікаря.
Якщо коронавірусом заразився студент, який живе в гуртожитку:
- зараженого студента повинні перевести в ізолятор, де він отримає консультацію медпрацівника;
- студент повинен отримати медконсультації від сімейного лікаря, в студентській поліклініці або в швидкій допомозі;
- студент з підозрою на зараження повинен носити маску і дотримуватися соціальної дистанції.
Якщо симптоми зараження виявлять у працівника навчального закладу або викладача:
- керівник зобов’язаний заборонити викладачеві проводити заняття;
- працівники, викладачі та всі, хто контактували з хворим, не повинні виходити на роботу і звернутися за медичною допомогою;
- якщо ознаки зараження з’явилися у викладача під час роботи, необхідно відправити його додому або звернутися за медичною допомогою.
Всі приміщення, в яких були особи з підозрами на зараження Сovid-19 або з підтвердженням зараження, потрібно провітрити їх, а також продезінфікувати поверхні.
Також керівництво навчального закладу має звернутися в МОН за формою 2/НС-1 табеля термінових доносів.
-
Всього130951
-
Хворіють67577
-
Одужали60613
-
Померли2761
До слова, сьогодні у Києві через коронавірус на карантин закрили дві школи й чотири дитсадки.
Також 4 вересня міністр охорони здоров'я назвав регіони, де медики фіксують спалах Covid-19.
Раніше міністр освіти розповів про можливе страхування вчителів та дітей у школах.