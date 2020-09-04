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    Сovid-19 в інституті: чиновники Міносвіти пояснили, як діяти студентам і викладачам

    • Розсилка
    Сovid-19 в інституті: чиновники Міносвіти пояснили, як діяти студентам і викладачам

    У Міносвіти оприлюднили алгоритм дій у разі захворювання наа коронавірус у навчальному закладі

    У Міністерстві освіти і науки України розробили алгоритм на випадок, якщо в установі передвищої чи вищої освіти буде зафіксовано випадок зараження коронавірусом Сovid-19 серед студентів, викладачів чи працівників.

    Про це повідомили на сайті МОН.

    У разі, якщо коронавірусом заразився студент, алгоритм для керівництва наступний:

    • студент повинен надіти маску, перейти в спеціально відведене добре провітрюване приміщення і повідомити уповноваженій особі про хворобу;
    • уповноважена особа може відправити студента додому або викликати швидку допомогу. Якщо заразилася неповнолітня особа – повідомити батькам;
    • медичний працівник повинен відправити повідомлення форми 058/о про підозру на інфекційне захворювання, а також зареєструвати випадок в журналі;
    • ті, хто контактували з зараженим, не повинні відвідувати заняття і звернутися за допомогою до лікаря.

    Якщо коронавірусом заразився студент, який живе в гуртожитку:

    • зараженого студента повинні перевести в ізолятор, де він отримає консультацію медпрацівника;
    • студент повинен отримати медконсультації від сімейного лікаря, в студентській поліклініці або в швидкій допомозі;
    • студент з підозрою на зараження повинен носити маску і дотримуватися соціальної дистанції.

    Якщо симптоми зараження виявлять у працівника навчального закладу або викладача:

    • керівник зобов’язаний заборонити викладачеві проводити заняття;
    • працівники, викладачі та всі, хто контактували з хворим, не повинні виходити на роботу і звернутися за медичною допомогою;
    • якщо ознаки зараження з’явилися у викладача під час роботи, необхідно відправити його додому або звернутися за медичною допомогою.

    Всі приміщення, в яких були особи з підозрами на зараження Сovid-19 або з підтвердженням зараження, потрібно провітрити їх, а також продезінфікувати поверхні.

    Також керівництво навчального закладу має звернутися в МОН за формою 2/НС-1 табеля термінових доносів.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      130951
    • Хворіють
      67577
    • Одужали
      60613
    • Померли
      2761

    До слова, сьогодні у Києві через коронавірус на карантин закрили дві школи й чотири дитсадки.

    Також 4 вересня міністр охорони здоров'я назвав регіони, де медики фіксують спалах Covid-19.

    Раніше міністр освіти розповів про можливе страхування вчителів та дітей у школах.

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