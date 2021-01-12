Президент Португалії заразився коронавірусом

Заплановані на найближчий час заходи за участю президента Португалії скасовані

Президент Португалії Марселу Ребелу ді Соуза заразився коронавірусом.

Про це в понеділок повідомляється на сайті глави держави.

«Вчора тест (на коронавірус) президента республіки показав негативний результат. Не дивлячись на те, що сьогодні тест на наявність антигенів коронавірусу був негативним, стало відомо, що о 21:40 (23:40 за київським часом) ПЛР-тест дав позитивний результат», – йдеться в повідомленні пресслужби президента.

Уточнюється, що у португальського лідера немає симптомів зараження коронавірусом.

Заплановані на найближчий час заходи за участю президента скасовані, повідомили в пресслужбі.

За даними головного управління охорони здоров’я республіки, в Португалії число випадків зараження коронавірусною інфекцією перевищило 489 тис. Загальна кількість летальних випадків досягла 7 925.