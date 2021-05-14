Греція таки відкрила кордон для туристів з України, але за певних умов

Українці можуть подорожувати до Греції за певних умов

Для того, щоб потрапити в країну, туристам потрібно зробити кілька справ

Греція вирішила відкрити кордон для туристів з України. Грецький уряд визначив умови для перетину кордону. Про це повідомило українське посольство в Греції.

Кордони Греції відкрилися для українців вже сьогодні, 14 травня. Для того, щоб потрапити в країну, туристам потрібно:

заповнити електронну форму PLF на сайті travel.gov.gr до прибуття в Грецію (форма PLF з QR-кодом потрібна для перетину будь-якого в'їзного пункту);

подати сертифікат про вакцинацію від коронавірусу, завершену щонайменше за 14 днів до в'їзду (сертифікат англійською мовою).

Однак сертифікат вакцинації можна замінити негативним ПЛР-тестом, проведеним не пізніше, ніж за 72 години до прибуття в Грецію, або сертифікатом про перенесену хворобу.

Вимога про ковід-сертифікат та його альтернативи також обов'язково поширюється на неповнолітніх: від п'яти років і старше.

Всі необхідні для в'їзду документи туристи повинні подати персоналу грецької поліції, або представникам Генерального секретаріату цивільного захисту Греції для перевірки дійсності.

Крім того, Греція зобов'язала повітряні та судноплавні компанії, автомобільні та залізничні транспортні компанії перевіряти туристів перед посадкою, щоб підтвердити у них наявність необхідних документів.

«У разі порушення цього зобов'язання, (компанії - ред.) зобов'язанні репатріювати пасажира за власні кошти», - додали в посольстві.

Нагадаємо, сьогодні Греція оголосила про початок туристичного сезону та відкриття своїх кордонів. Однак в українському посольстві говорили, що рішення щодо громадян України в грецькому уряді ще не ухвалили.

Тим часом, українським туристам, які летять до Туреччини, більше не потрібно пред’являти негативний ПЛР-тест на коронавірус. Рішення набуває чинності з опівночі 15 травня. Про це повідомляє Держагенцію розвитку туризму України.

Туреччина також скасувала тестування для пасажирів з Китаю, В'єтнаму, Австралії, Нової Зеландії, Сінгапуру, Таїланду, Південної Кореї, Японії, Великої Британії, Латвії, Люксембургу та Естонії.