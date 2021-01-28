  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    Уряд Португалії ввів заборону на поїздки за кордон

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Уряд Португалії ввів заборону на поїздки за кордон - Уряд Португалії ввів заборону на поїздки за кордон
    Уряд Португалії ввів заборону на поїздки за кордон

    Обмеження будуть діяти протягом 15 днів

    Уряд Португалії прийняв рішення про обмеження поїздок жителів країни за кордон. Рішення було прийнято через погіршення епідеміологічної ситуації.

    Про це заявив міністр внутрішніх справ Португалії Едуардо Кабрита, передає Bloomberg.

    Обмеження буде діяти протягом 15 днів.

    «В рамках національної стратегії уряд прийме заходи щодо обмеження поїздок за кордон громадян на 15 днів. Крім виняткових випадків в найближчі 15 днів виїзд повітряним, сухопутним і морським шляхом громадян буде обмежений», – заявив міністр.

    Нагадаємо, уряд Португалії продовжив локдаун до середини лютого. В країні важка ситуація з госпіталізацією хворих на коронавірус.

    Раніше повідомлялося, що влада емірату Дубай через брак препаратів перегляне темпи вакцинації.

    У США почали діяти нові вимоги для в’їзду іноземців під час пандемії. Правила стосуються усіх туристів, які найближчим часом планують політ до США, незалежно від громадянства. Потрібно буде надати негативний тест на Covid-19, який повинен бути зроблений не раніше, ніж за 72 години до подорожі. Тим, хто перехворів потрібно показати офіційне підтвердження одужання від сімейного лікаря.

     Читайте також: Літо-2021: названо країни, куди зможуть полетіти українці
    Теги: Португалія уряд кордон коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies