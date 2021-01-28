Уряд Португалії ввів заборону на поїздки за кордон

Обмеження будуть діяти протягом 15 днів

Уряд Португалії прийняв рішення про обмеження поїздок жителів країни за кордон. Рішення було прийнято через погіршення епідеміологічної ситуації.

Про це заявив міністр внутрішніх справ Португалії Едуардо Кабрита, передає Bloomberg.

Обмеження буде діяти протягом 15 днів.

«В рамках національної стратегії уряд прийме заходи щодо обмеження поїздок за кордон громадян на 15 днів. Крім виняткових випадків в найближчі 15 днів виїзд повітряним, сухопутним і морським шляхом громадян буде обмежений», – заявив міністр.

Нагадаємо, уряд Португалії продовжив локдаун до середини лютого. В країні важка ситуація з госпіталізацією хворих на коронавірус.

Раніше повідомлялося, що влада емірату Дубай через брак препаратів перегляне темпи вакцинації.

У США почали діяти нові вимоги для в’їзду іноземців під час пандемії. Правила стосуються усіх туристів, які найближчим часом планують політ до США, незалежно від громадянства. Потрібно буде надати негативний тест на Covid-19, який повинен бути зроблений не раніше, ніж за 72 години до подорожі. Тим, хто перехворів потрібно показати офіційне підтвердження одужання від сімейного лікаря.