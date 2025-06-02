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Трамп попередив про економічний крах через скасування мит

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Трамп попередив про економічний крах через скасування мит
Трамп вважає, що скасування мит призведе до «економічного розорення США»
фото: The White house/Facebook

Дональд Трамп наголошує, іноземні уряди зможуть тиснути на США за допомогою власних «антиамериканських тарифів», якщо суди скасують введені ним мита

Президент США Дональд Трамп заявив, що рішення суду щодо скасування запроваджених ним мит може мати катастрофічні наслідки для американської економіки. Про це він написав у соціальній мережі Truth Social, повідомляє «Главком».

За словами політика, якщо суди скасують введені ним торговельні обмеження, це дозволить іноземним урядам тиснути на Сполучені Штати за допомогою власних «антиамериканських тарифів». Трамп наголосив: такий розвиток подій може «утримувати країну в заручниках» і призведе до «економічного розорення Сполучених Штатів Америки».

28 травня 2025 року Федеральний суд США ухвалив, що Дональд Трамп перевищив свої повноваження, коли запровадив мита на імпорт, посилаючись на Закон про міжнародні надзвичайні економічні повноваження (IEEPA) від 1977 року. Суд дійшов висновку, що цей закон не дозволяє президенту запроваджувати такі заходи без згоди Конгресу.

Унаслідок рішення було скасовано низку ключових тарифів, зокрема 10% на всі імпортні товари та 25% на імпорт з Китаю, Мексики та Канади. Саме ці мита були запроваджені адміністрацією Трампа в рамках його торговельної політики, спрямованої на з«ахист національного інтересу та економічного суверенітету США».

Однак наступного дня Апеляційний суд Федерального округу тимчасово призупинив виконання цього рішення. Таким чином, тарифи залишаються чинними на період розгляду апеляції.

Трамп неодноразово підкреслював, що саме мита є головним інструментом протидії економічному тиску з боку інших держав, зокрема Китаю. Він також звинуватив адміністрацію Байдена в слабкості перед зовнішніми загрозами та заявив, що нинішні судові рішення можуть знищити економічні важелі впливу США на міжнародній арені.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що планує підвищити імпортні мита на сталь та алюміній з 25% до 50%. Про це він оголосив під час виступу на сталеливарному заводі US Steel Corporation – Irvin Works, передає «Главком».

«Ми збираємося збільшити тарифи на сталь до 50%, що ще більше зміцнить нашу сталеливарну промисловість», – сказав Трамп, додавши, що мита будуть підвищені й на алюміній.

Теги: США суд Дональд Трамп тарифи

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