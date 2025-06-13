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Конгрес США суттєво скоротив закордонну допомогу

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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Конгрес США суттєво скоротив закордонну допомогу
Конгрес США підтримав скорочення фінансування закордонної допомоги
фото із відкритих джерел

Палата представників США схвалила скорочення Трампом $9,4 млрд на іноземну допомогу 

Палата представників Конгресу США підтримала пропозицію адміністрації Вашингтона щодо скорочення на $9,4 млрд держфінансування програм іноземної допомоги. Документ підтримали 214 законодавців, 212 виступили проти. Про це пише «Главком» із посиланням на Reuters.

Пропозиція передбачає скасування схваленого раніше Конгресом фінансування у розмірі $9,4 млрд $1,1 млрд із цих коштів планувалося надати Національному громадському радіо (NPR) та PBS.

«Це була перемога для Трампа, який лобіював цей захід, зокрема, в дописі на своїй сторінці Truth Social безпосередньо перед голосуванням. Він назвав іноземну допомогу марнотратною та назвав Національне громадське радіо та Службу громадського мовлення (PBS) «радикальною лівою катастрофою», – пишуть журналісти.

Близько $8,3 млрд мали направити на програми закордонної допомоги по лінії Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).

Програми закордонної допомоги стосуються проєктів, пов'язаних із протидією зміні клімату, сприяння розвитку миротворчості, охорони здоров'я, підтримки біженців та усунення наслідків стихійних лих.

Раніше стало відомо, що USAID заморозила більшість своїх програм на 90 діб за наказом Держдепу. Марко Рубіо 10 березня повідомив про закриття 83% програм агенції. Наприкінці березня Держдеп та USAID повідомили Конгрес про намір провести реорганізацію. Частину функцій USAID передадуть у відання Держдепу до 1 липня, решту ж буде припинено.

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Теги: США радіо фінансування Марко Рубіо

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