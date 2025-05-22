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Остап Яриш Український журналіст, який з 2019 року працює в Сполучених Штатах Америки

Пекельні санкції для Росії: Сенат США об'єднався проти Путіна

glavcom.ua
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«Путін водить нас за носа уже кілька місяців, і я не думаю, що Сполучені Штати Америки повинні це терпіти», – сенатор з Індіани Тодд Янг
фото: wfyi.org

Двопартійний законопроєкт республіканця Ліндсі Грема і демократа Річарда Блументаля зібрав підтримку вже 81 сенатора зі 100

В американському Сенаті помітно зростає нетерплячість щодо введення санкцій проти Росії. Двопартійний законопроєкт республіканця Ліндсі Грема і демократа Річарда Блументаля зібрав підтримку вже 81 сенатора зі 100. В ці дні у Вашингтоні обʼєднати стількох сенаторів довкола якоїсь ідеї – завдання вкрай непросте.

«Хоча ми прагнемо миру, нам – і супербільшості Сенату – стає дедалі очевидніше, що Путін грає в ігри. Якщо ці ігри триватимуть, Сенат Сполучених Штатів готовий до дій», – йдеться у спільній заяві Грема і Блументаля. Дзеркальний законопроєкт представили також у Палаті представників.

Окрім прямих санкцій, законопроєкт передбачає вторинні санкції і введення 500% тарифу на імпорт від країн, які купують російську нафту, газ, уран, та інші продукти. Передовсім це стосується Китаю. «Без економічної підтримки Китаю військова машина Путіна повністю зупиниться», – пишуть автори документу.

Втім, наразі республіканці чекають зеленого світла від Дональда Трампа, щоб винести ініціативу на голосування. Таку позицію зайняв лідер республіканської більшості сенатор Джон Тун – і її поділяє частина партії. Хоча дехто з цим не погоджується.

«Я поважаю позицію лідера Туна. Але в якийсь момент ви просто не зможете ігнорувати 81 підпис», – прокоментував журналістам сенатор Кевін Креймер з Північної Дакоти.

«Мені не потрібні нічиї вказівки. Я чекав уже досить довго. Мені досить ясно, що Путін водить нас за носа уже кілька місяців, і я не думаю, що Сполучені Штати Америки повинні це терпіти. Ми маємо винести законопроєкт на голосування і покарати Путіна», – сенатор з Індіани Тодд Янг.

«Ми хочемо рухатися вперед – щоб Путін знав, що ми налаштовані серйозно. Він морочить президенту Трампу голову. Нам це не подобається», – сенаторка з Айови Джоні Ернст.

Багато хто у Вашингтоні сподівався від Білого дому згоди на санкції після зустрічі у Стамбулі і чергової відмови Росії від перемирʼя. Втім, після телефонної розмови з Путіним Трамп сказав, що не має наміру вводити обмежень – принаймні, поки що. «Я гадаю, є шанс на прогрес – а запровадивши санкції, можна зробити значно гірше. Хоча може прийти час, коли це станеться».

Цю позицію на слуханнях у Сенаті повторив держсекретар Марко Рубіо. «Якщо ви почнете погрожувати санкціями, росіяни перестануть з нами говорити». При цьому він додав, що за відсутності прогресу з боку Росії Білий дім розгляне такий крок.

Водночас Сенатори Ліндсі Грем і Річард Блументаль заявили, що якщо в найближчі дні Росія не представить серйозного плану щодо перемирʼя, США не будуть зволікати. За інформацією журналістів, деякі сенатори наполягають на голосуванні за санкції після вихідного Дня памʼяті (Memorial Day). Цього року він припадає на 26 травня.

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Джерело
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Теги: переговори перемир'я США санкції путін росія Сенат США

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Остап Яриш

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