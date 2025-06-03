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Сенатор Грем саркастично прокоментував заяву Медведєва: Вітаю з рідкісним моментом чесності

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Сенатор Грем саркастично прокоментував заяву Медведєва: Вітаю з рідкісним моментом чесності
Ліндсі Грем прокоментував заяву Дмитра Медведєва
колаж: glavcom.ua

Сенатор Грем – Медведєву: Я вдячний вам за те, що ви дали зрозуміти світові, що Путін і Росія анітрохи не зацікавлені в мирі

Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв назвав справжню мету переговорів у Стамбулі, заявивши, що вони потрібні не для «компромісного миру», а для «якнайшвидшої перемоги» Росії. У відповідь сенатор США Ліндсі Грем привітав чиновника «з рідкісним моментом чесності». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис Грема у соцмережі Х.

«Вітаю пана Медведєва з рідкісним моментом чесності з боку російської пропагандистської машини. Я вдячний вам за те, що ви дали зрозуміти світові, що Путін і Росія анітрохи не зацікавлені в мирі», – йдеться у дописі.

Нагадаємо, що Медведєв відверто пояснив справжню мету переговорів у Стамбулі, заявивши, що вони потрібні не для «компромісного миру», а для «якнайшвидшої перемоги» РФ та «повного знищення неонацистської влади». Він додав, що його слова мають бути сприйняті як важливе повідомлення.

«Усім, хто переживає і чекає відплати. Переживати потрібно – це властивість нормальної людини. Відплата неминуча», – заявив він. За його словами, російська армія «активно наступає і продовжить наступ». Він додав, що «усе, що має вибухнути, неодмінно буде підірвано, а ті, хто має бути винищений, – зникнуть».

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Теги: Дмитро Медведєв переговори США

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