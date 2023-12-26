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Пошта Латвії прискіпливо перевіряє відправлення, що прямують до двох країн

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Пошта Латвії прискіпливо перевіряє відправлення, що прямують до двох країн
Пошта Латвії вимушено читає всю кореспонденцію яку відправляють до РФ чи Білорусі
фото: bb.lv

У компанії пояснюють перевірки листів санкційною політикою Європейського Союзу

Поштова служба Латвії Latvijas Pasts зіткнулася зі звинуваченнями в читанні листів, які надсилаються до Росії та Білорусі. Це стало відомо після того, як чоловік відправив листівку своїй подрузі до Москви і вона виявила, що лист був розкритий і на ньому була наклейка, яка свідчить про це, пише Baltijass Blass.

Мешканець Риги Анжей Дмуховський відправив знайомій у Росії вітальну листівку. Але росіянка отримала її із латою на конверті та штампом security check (перевірка безпеки), що означає, що його розкривали офіційні органи. 

На своїй сторінці у Facebook Дмуховський виставив фото: поштовий конверт з усіма марками та штемпелями, збоку – широка латка з клейкої стрічки, що прикриває місце, де його розкривали, щоб залізти всередину. Хтось розкривав – не секрет. На звороті конверту красується наклейка Latvijas Pasts зі словами (чомусь не державною мовою): «security check».

«96 стаття конституції Латвії гарантує недоторканність приватного листування. З цього випливає те, що огляд листування обмежений навіть у в'язницях (на це є рішення КС), що вже говорити про листування людей на волі. Дорога пошта Латвії, ви там у край о...чи? Ну як сподобалося, що я на листівці написав? Або як?», – обурено написав Дмуховський.

Пошта Латвії прискіпливо перевіряє відправлення, що прямують до двох країн фото 1

Керівництво компанії пояснює такі заходи санкціями Європейського Союзу. Представник пошти Матісс Руткс заявив, що посилки та листи розкриваються для пошуку банківських карток, грошей та SIM-карток, а також чіпів.

 Такі дії викликали невдоволення відправників та одержувачів, адже розтин особистої кореспонденції є порушенням приватного життя та довіри. Виникає питання, наскільки це сумісне з нормами та правилами міжнародного поштового зв'язку. Деякі експерти вважають, що таке проникнення в особисті листи може завдати шкоди іміджу Латвії як надійного та безпечного партнера у міжнародних поштових операціях.

 Однак представник Latvijas Pasts підкреслив, що це тимчасовий захід, пов'язаний із обов'язками та вимогами з боку Євросоюзу. Він також запевнив, що всі надіслані листи обробляються та надсилаються призначеними адресатам після проведення необхідного контролю.

Нагадаємо, Латвія відправила в Україну 271 автомобіль, які конфіскувала у нетверезих водіїв. Загальна вартість автівок склала майже €1 млн. Латвійський уряд уже готує документи про передачу Україні ще 34 автомобілів, їх вартість – понад €160 тис. Відповідно до законів Латвії конфісковані транспортні засоби можуть бути безоплатно передані уряду України для ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, повʼязаної з війною, та підтримки українського суспільства. 

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Теги: Білорусь росія Латвія документи Facebook чоловік пошта

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