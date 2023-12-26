Пошта Латвії прискіпливо перевіряє відправлення, що прямують до двох країн

У компанії пояснюють перевірки листів санкційною політикою Європейського Союзу

Поштова служба Латвії Latvijas Pasts зіткнулася зі звинуваченнями в читанні листів, які надсилаються до Росії та Білорусі. Це стало відомо після того, як чоловік відправив листівку своїй подрузі до Москви і вона виявила, що лист був розкритий і на ньому була наклейка, яка свідчить про це, пише Baltijass Blass.

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Мешканець Риги Анжей Дмуховський відправив знайомій у Росії вітальну листівку. Але росіянка отримала її із латою на конверті та штампом security check (перевірка безпеки), що означає, що його розкривали офіційні органи.

На своїй сторінці у Facebook Дмуховський виставив фото: поштовий конверт з усіма марками та штемпелями, збоку – широка латка з клейкої стрічки, що прикриває місце, де його розкривали, щоб залізти всередину. Хтось розкривав – не секрет. На звороті конверту красується наклейка Latvijas Pasts зі словами (чомусь не державною мовою): «security check».

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«96 стаття конституції Латвії гарантує недоторканність приватного листування. З цього випливає те, що огляд листування обмежений навіть у в'язницях (на це є рішення КС), що вже говорити про листування людей на волі. Дорога пошта Латвії, ви там у край о...чи? Ну як сподобалося, що я на листівці написав? Або як?», – обурено написав Дмуховський.

Керівництво компанії пояснює такі заходи санкціями Європейського Союзу. Представник пошти Матісс Руткс заявив, що посилки та листи розкриваються для пошуку банківських карток, грошей та SIM-карток, а також чіпів.

Такі дії викликали невдоволення відправників та одержувачів, адже розтин особистої кореспонденції є порушенням приватного життя та довіри. Виникає питання, наскільки це сумісне з нормами та правилами міжнародного поштового зв'язку. Деякі експерти вважають, що таке проникнення в особисті листи може завдати шкоди іміджу Латвії як надійного та безпечного партнера у міжнародних поштових операціях.

Однак представник Latvijas Pasts підкреслив, що це тимчасовий захід, пов'язаний із обов'язками та вимогами з боку Євросоюзу. Він також запевнив, що всі надіслані листи обробляються та надсилаються призначеними адресатам після проведення необхідного контролю.

Нагадаємо, Латвія відправила в Україну 271 автомобіль, які конфіскувала у нетверезих водіїв. Загальна вартість автівок склала майже €1 млн. Латвійський уряд уже готує документи про передачу Україні ще 34 автомобілів, їх вартість – понад €160 тис. Відповідно до законів Латвії конфісковані транспортні засоби можуть бути безоплатно передані уряду України для ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, повʼязаної з війною, та підтримки українського суспільства.