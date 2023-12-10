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Російська дзюдоїстка Таймазова загриміла до «Миротворця»

Христина Жиренко
glavcom.ua
Російська дзюдоїстка Таймазова загриміла до «Миротворця»
Дзюдоїстка фотографувалася для російських пропагандистських ресурсів на тлі зображення диктатора Путіна та літер Z

У квітні минулого року Таймазова взяла участь в пропагандистському заході «майстер-клас для юних дзюдоїстів з Донбасу»

Титулована російська дзюдоїстка, призерка Олімпіади в Токіо Мадіна Таймазова, яка підтримує війну в Україні, потрапила до бази сайту «Миротворець».

На «Миротворці» вказано, що спортсменка займалася пропагандою російського фашизму та є співучасницею злочинів Кремля проти України та її громадян.

Нагадаємо, у квітні минулого року Таймазова взяла участь в пропагандистському заході «майстер-клас для юних дзюдоїстів з Донбасу».

Українських дітей, до яких на «майстер-клас» прийшла Таймазова, незаконно вивезли на територію Росії. Фактично, їх викрали. А дзюдоїстка своїм «майстер-класом» долучилася до процесу викрадення і допомогла зробити з нього ще й пропагандистську піар-акцію.

Під час цієї пропагандистської акції у декого з дітей на спині можна побачити напис DPR. Це англійська абревіатура назви терористичної організації «Донецька народна республіка» (ДНР).

Варто зазначити, що Таймазову Міжнародна федерація дзюдо (IJF) визнала нейтральною атлеткою та допустила до Чемпіонату світу та інших змагань.

Також росіянка фотографувалася для російських пропагандистських ресурсів на тлі зображення диктатора Путіна та літер Z. 

Теги: росія діти війна дзюдо

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