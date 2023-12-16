Війна буде тривати до 2026 року. Чому це може статися?

Росіяни планують дійти до Дніпра і Харкова?

Німецький Bild опублікував статтю про те, що війна буде тривати, як мінімум, до 2026 року і до того часу росіяни планують дійти до Дніпра і Харкова.

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Якщо коротко:

1. Чи може російський генштаб планувати щось подібне? Звичайно, може. Але, як і всякі подібні плани, вони будуть стикатися з реальністю.

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2. Реальність така, що Путін, як показала вчорашня пресконференція, справді знаходиться в ілюзорному світі і йому скучно говорити про вакцини та ціни. Він хоче жити в геополітичних ілюзіях і подібних планах. Проте, реальність завжди наздоганяє ілюзію.

3. Отже, яка головна ціль Путіна? Його головна ідея-фікс, як я це вже писав і раніше, стати третім полюсом поруч з Китаєм та США. І він вважає, що конвенційна війна в Україні дасть йому таку можливість. Поки всі потуги Росії зводяться до одного: до спроб створювати іншим проблеми і потім, на цих проблемах маніпулювати. І тут є один позитивний момент для нас: це розуміють всі в світі і за майже два роки війни, Путіну поки не вдалось створити жодної додаткової точки напруги. Точніше, і у випадку з Нігером, і у випадку з Хамасом, Путін пробував наздогнати ситуацію, але йому не вдалося нічого. І навіть референдум в Венесуелі, поки не приніс потрібних дивідендів. Поки традиційна гра Путіна на підняття ставок не приносить потрібних йому переляків зі сторони противників. А ядерний шантаж поки взагалі не працює.

4. Якщо ми говоримо про воєнні дії в Україні, то головна задача – вихід на кордони Донецької та Луганської областей. Гранд-ідея – Одеса. Тому генштаб , звичайно буде пропонувати такі плани.

5. Чи є ці плани хоч трохи реалістичними? Станом на зараз точно ні. За яких умов вони можуть здійснитися? Лише за умови втрати підтримки Заходом і початком внутрішньої політичної та управлінської кризи. Вірогідність і першого , і другого невисока. Тому – не рефлексуйте.

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