Санду жорстко висловилася щодо громад Молдови, які очолили проросійські сили

Санду: «Гроші від ЄС підуть тим населеним пунктам, де місцева влада підтримує курс на євроінтеграцію»

Регіонам Молдови, де на виборах перемогла проросійська опозиція, не надаватимуться кошти від Європейського союзу. Про це повідомила президентка Молдови Майя Санду в суботу, 9 грудня, на організованому урядом Форумі мерів, передає Newstream.md.

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«Ви вважаєте, що Євросоюз має давати вам гроші, якщо ви не підтримуєте ЄС? Гроші з державного бюджету буде розподілено за принципом справедливості. Гроші, що надходять з Євросоюзу, від платників податків із країн ЄС, підуть тим населеним пунктам, де місцева влада підтримує наш курс на євроінтеграцію», – наголосила Санду.

За її словами, з держбюджету протягом останніх двох років половині громад Молдови виділено 1,8 млрд леїв (3,42 млрд гривень). Санду нагадала, що ці кошти розподілено між громадами (у Молдові вони називаються «комунами»), які очолюють мери від різних партій.

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Зазначимо, що місцеві вибори в Молдові пройшли 5 листопада. Більшість депутатських місць у місцевих радах здобула панівна проєвропейська партія «Дія та солідарність». До відома, партію «Шанс», афілійовану з проросійським політиком Іланом Шором, було виключено із загальних місцевих виборів у Молдові.

Нагадаємо, президентка Молдови Майя Санду позбавила громадянства лідера проросійської Партії регіонів і Конгресу молдавських діаспор у Росії Олександра Калініна.

До слова, нещодавно влада Молдови презентувала проєкт Стратегії національної безпеки країни. У ньому Кишинів уперше визнає Росію джерелом загрози.