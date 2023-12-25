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Латвія передала Україні конфісковані у нетверезих водіїв авто на €1 млн

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Латвія передала Україні конфісковані у нетверезих водіїв авто на €1 млн
Волонтер Рейніс Позняк, який організовує передачу допомоги Україні
фото з відкритих джерел

Латвійський уряд уже готує документи про надання Україні ще 34 машин

Латвія відправила в Україну 271 автомобіль, які конфіскувала у нетверезих водіїв. Загальна вартість автівок склала майже €1 млн. Про це пише Delfi.

Латвійський уряд уже готує документи про передачу Україні ще 34 автомобілів, їх вартість – понад €160 тис. Відповідно до законів Латвії конфісковані транспортні засоби можуть бути безоплатно передані уряду України для ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, повʼязаної з війною, та підтримки українського суспільства. 

Як відомо, у березні 2023 року Латвія передала ЗСУ перші автомобілі, які конфіскували у пʼяних водіїв.

Зауважимо, Латвія забиратиме автомобілі у росіян і передаватиме їх Україні.

Раніше повідомлялося, що Латвія робить новий освітній проєкт для українських дітей і молоді.

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Теги: Латвія автомобіль

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