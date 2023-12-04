Путін почав погрожувати Латвії через утиски російськомовних
Російський диктатор засуджує так звану русофобію, яка, на його думку, присутня в Латвії
Сьогодні ввечері, 4 грудня, російський диктатор Володимир Путін посипав погрозами Латвії, нібито через «притиснення російськомовного населення». Про це пишуть росЗМІ публікуючи заяви Путіна.
«Я не думаю, що щастя прийде в дім до тих, хто проводить таку політику. Ну я не знаю зараз скільки, але в Латвії, по-моєму, 40% було російськомовним населення, напевно, і зараз не мало», – сказав президент РФ.
Російський диктатор засуджує так звану русофобію, яка, на його думку, присутня в Латвії.
«Якщо вони проводитимуть таку політику щодо людей, які хотіли жити в тій країні, працювали там, створювали якісь блага для цієї країни, і з ними ось так по-свинськи поводяться, то, зрештою, вони самі з таким свинством і зіштовхнуться всередині своєї країни», – додав диктатор.
Нагадаємо, у листопаді Латвія зафіксувала порушення свого повітряного простору російським літаком. Згодом до Міністерства закордонних справ було викликано уповноваженого співробітника посольства Росії у Латвії. Йому вручили ноту протесту.
Як повідомлялося, Латвія виганяє з країни 3,2 тисячі росіян.Більш ніж трьом тисячам громадян Росії, які проживають в Латвії, розіслані листи про те, що через нові вимоги закону про імміграцію їм доведеться залишити країну або ж подати заявку на візу для тривалого проживання.
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