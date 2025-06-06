Міграційна служба у США затримуватиме більше біженців

Імміграційним офіцерам США наказано затримувати більше біженців навіть без ордерів

Керівники Служби імміграційного та митного контролю США (ICE) на вихідних дали доручення своїм підлеглим збільшити кількість затримань мігрантів. Як повідомляє «Главком», про це написала британська газета The Guardian з посиланням на відповідний електронний лист, який опинився у розпорядженні видання.

У документі міститься заклик до офіцерів імміграційної служби розробити тактику, що дає змогу «вийти за межі можливого» у досягненні максимальної кількості затримань. Особлива увага приділяється так званим супутнім арештам, пише The Guardian.

Йдеться про практику, при якій співробітники ICE затримують не лише осіб, щодо яких є ордер, але й інших людей, які випадково опинилися на місці проведення їхньої операції – наприклад, членів родини, сусідів чи колег, навіть якщо у них відсутнє кримінальне минуле, пояснило видання.

Нагадаємо, адміністрація президента Дональда Трампа вимагає від Сербії й інших балканських країн прийняти мігрантів, депортованих зі США. Білий дім США продовжує відправляти запити до країн Балканського регіону, і це частина його стратегії пошуку іноземних урядів, готових приймати мігрантів, яких Вашингтон депортує. Поки що невідомо, чи є успіх у цих спробах.

До слова, адміністрація президента США Дональда прийняла рішення анулювати тимчасовий правовий статус для 530 тис. мігрантів з Куби, Гаїті, Нікарагуа і Венесуели, які проживають в США.