Зловмисник розстріляв пожежників під час гасіння пожежі в США

В американському штаті Айдахо було влаштовано лісову пожежу, щоб убити рятувальників

Не менше двох людей загинули внаслідок стрілянини, відкритої по пожежниках в американському штаті Айдахо в той час, як вони боролися з лісовою пожежею в районі Кенфілд Маунтін на околицях містечка Кер-д'Ален. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на американські ЗМІ.

В Айдахо двох пожежників застрелили під час гасіння лісової пожежі. Один із загиблих пожежників працював у пожежній частині Кер-д'Ален, а інший – у пожежно-рятувальній службі округу Кутенай. Поліція відкрила вогонь у відповідь і пізніше поряд з місцем стрілянини було знайдено тіло чоловіка зі зброєю.

За даними поліції, стрілець влаштував засідку неподалік міста Кер-д'Ален. За попередньою інформацією, стрілець сам підпалив ліс, щоб привернути увагу рятувальників та поліції. Він відкрив вогонь із засідки, пише NBC. Правоохоронці розповіли, що нападник використав потужні спортивні гвинтівки, щоб швидко стріляти у рятувальників.

Окружний шериф Роберт Норріс сказав наступне: «Наразі ми знаємо про двох загиблих. Точна кількість постраждалих поки невідома. Це була справжня засідка. У цих пожежників не було жодного шансу».

За словами шерифа, на місце інциденту було відправлено близько 300 правоохоронців, як місцевих так і федеральних відомств.

Пізніше співробітники спецпідрозділу «виявили загиблого чоловіка» неподалік від місця нападу на горі Канфілд. Поліція припускає, що це нападник, і він був один.

Однак мешканців також попередили, що на горі все ще триває активна лісова пожежа. Гора Кенфілд розташована в місті Кер-д'Ален, що на північному заході штату Айдахо, неподалік від міста Спокана, штат Вашингтон.