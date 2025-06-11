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Рекордне падіння експорту Китаю до США: Bloomberg розкрив, чого чекати

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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Рекордне падіння експорту Китаю до США: Bloomberg розкрив, чого чекати
Китай та США намагаються укласти нові торговельні домовленості
фото із відкритих джерел

Китайський експорт до США за останній період став найменшим з часів початку пандемії 

Китайський експорт до США впав найбільше з 2020 року, попри намагання укласти торгівельне перемир'я. Про це пише «Главком» посилаючись на Bloomberg.

Аналітики Bloomberg констатували різке за останні п'ять років скорочення поставок китайської продукції в США. «Попри рекордний експорт на початку року, падіння попиту в США, можливо, було одним із факторів, які переконали Пекін зустрітися з торговельними переговірниками президента США Дональда Трампа в Женеві та домовитися про тарифне перемир'я», – йдеться у статті.

Експорт Китаю зріс майже на 5% у річному обчисленні у травні до $316 млрд, перевершивши очікування багатьох економістів. Але постачання з КНР до США впали на 34,4% минулого місяця, що стало різким зниженням з лютого 2020 року, коли перша хвиля пандемії обрушилася на Піднебесну.

Водночас негативну тенденцію зміг нівелювати стійкий попит на інших ринках. «Це різке падіння компенсувало 11% зростання експорту до інших країн, що демонструє вагомість найбільшої економіки світу, навіть попри те, що Пекін зменшив свою залежність від прямих поставок на ринок після першого терміну Трампа», – пишуть журналісти.

Обвал експорту стався, попри торговельну угоду, досягнуту 12 травня між двома найбільшими економіками світу.

«Наразі перспективи торгівлі залишаються вкрай невизначеними. Найближчими місяцями зростання сповільниться», – сказав Чживей Чжан, головний економіст Pinpoint Asset Management. 

Відмінний приклад заміщення експортних ринків – у травні відвантаження з Китаю до В'єтнаму зросли на 22% у річному обчисленні до загальної суми понад $17 млрд. «Це сталось, оскільки китайські компанії продовжували здійснювати поставки через треті країни, намагаючись уникнути тарифів США. Однак цей потік збільшує дефіцит торговельного балансу США з В'єтнамом та іншими країнами, що ще більше ускладнює переговори зі США щодо їхніх власних тарифів» – пояснює Bloomberg.

Нагадаємо, відновлення поставок рідкоземельних елементів, які стали одним із ключових пунктів суперечки між США та Китаєм. Високопосадовці зі США та Китаю у вівторок продовили торговельні переговори в Лондоні, сподіваючись досягти прориву в питанні експортного контролю на рідкісноземельні елементи, які загрожують глобальним перебоям у ланцюжках постачань та уповільненню економічного зростання.

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Теги: США експорт Китай ринок переговори

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