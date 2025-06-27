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Європа побоюється купувати зброю у США через дії Трампа – Bloomberg

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Європа побоюється купувати зброю у США через дії Трампа – Bloomberg
Партнери Сполучених Штатів переймаються, що США можуть відключити американську зброю та техніку в разі кризи
фото: USAF

Європейські лідери хвилюються, що посилення залежності від США може підвищити ризики для них

Європейські лідери зіткнулися з серйозними проблемами у сфері оборонних закупівель: «купувати американське» стало складно через публічні погрози Дональда Трампа і його ставлення до Росії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.

Лідери Європи побоюються, що посилення залежності від США може підвищити ризики для них. Раптове рішення Трампа на короткий час призупинити обмін розвідданими з Україною на початку цього року стривожило союзників. Як заявили чиновники, виникли побоювання, що США можуть відключити американську зброю в разі кризи. Занепокоєння стало настільки сильним, що Пентагону довелося випустити публічне звернення, що винищувач F-35 не має «вимикача».

Президент Франції Еммануель Макрон пропонував покластися на європейські компанії в постачанні зброї, і ЄС прискорив виділення 150 млрд євро саме для цієї мети після обрання Трампа. Канада розглядає можливість виходу з очолюваної США програми винищувачів F-35 і купівлі замість цього шведських літаків. «Ми більше не повинні спрямовувати три чверті наших оборонних капіталовкладень в Америку», – заявив раніше прем'єр-міністр Канади Марк Карні.

Коли цієї весни група американських законодавців вирушила до Копенгагена, щоб закликати данських чиновників закуповувати більше американської зброї, послання, яке вони отримали, було чітким: нам подобається ваша зброя, але публічні погрози Трампа захопити Гренландію, данську територію, роблять її купівлю політично складною.

Деякі данські політики пішли ще далі. «Купівля американської зброї – це ризик для безпеки, на який ми не можемо піти», – заявив у березні у своєму дописі на консервативному сайті парламенту консервативний законодавець Расмус Ярлов, який очолює комітет з оборони в парламенті.

Заплановане нарощування – вартістю до 14 трлн євро протягом наступного десятиліття, якщо включити відповідну інфраструктуру, за даними Carlyle – набагато перевищує поточні можливості фрагментованого європейського оборонного сектору, який був спустошений десятиліттями скорочень після закінчення холодної війни. А лідерство США в ключових галузях, особливо в ракетах та іншій високотехнологічній зброї, означає, що часто немає реальної альтернативи купівлі американського.

«Європа і оборонна промисловість наразі не готові взяти на себе це навантаження. Бракує виробництва, бракує проєктування в деяких галузях», – сказав Тууре Лехторанта, старший виконавчий директор фінської оборонної технологічної компанії Insta Group Oy.

У європейських союзників не буде іншого вибору, окрім як закупити американську зброю для досягнення цілей альянсу, особливо з урахуванням виснаження запасів унаслідок поставок на Україну, заявив неназваний високопоставлений представник НАТО.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, уряд якого планує майже подвоїти витрати на основні оборонні статті цього року, заявив, що європейській промисловості необхідна капітальна перебудова, щоб задовольнити попит. Як пише Bloomberg, у Європи немає настільки ж просунутих літаків, як винищувач F-35 корпорації Lockheed Martin або протиракета Patriot корпорації RTX.

Нагадаємо, Міністерство оборони Норвегії підтвердило, що розробка і виготовлення надводних безпілотних апаратів відбуватиметься на території України. У проєкті братиме участь норвезька компанія Kongsberg Defence & Aerospace, яка підписала угоду з українським партнером.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп у березні наказав призупинити всю військову допомогу Україні та надання розвідданих.

Як повідомлялося, Росія розгортає серійне виробництво нового ракетного комплексу «Орєшнік»

До слова, Міністерство закордонних справ Китаю у четвер, 26 червня 2025 року, заперечило постачання зброї будь-яким сторонам у війні в Україні. Речник МЗС Китаю Го Цзякунь також звинуватив «відповідний персонал НАТО» у наклепі на «нормальне нарощування військових потужностей» Китаю.

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Теги: Дональд Трамп США зброя

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