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США готуються до одностороннього підвищення тарифів. Трамп попередив партнерів

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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США готуються до одностороннього підвищення тарифів. Трамп попередив партнерів
Трамп досяг домовленостей з Великою Британією та В’єтнамом, а також уклав тимчасове митне перемир’я з Китаєм
фото: The White house/Facebook

З п’ятниці адміністрація Трампа може розпочати надсилання офіційних листів торговельним партнерам, у яких йтиметься про нові тарифні ставки, що застосовуватимуться в односторонньому порядку

Президент США Дональд Трамп заявив про готовність перейти від дипломатичних перемовин до односторонніх рішень щодо запровадження тарифів. Як повідомляє «Главком» із посиланням на Bloomberg, у Білому домі підтвердили, що така можливість розглядається вже найближчим часом.

За словами Трампа, з п’ятниці його адміністрація може розпочати надсилання офіційних листів торговельним партнерам, у яких йтиметься про нові тарифні ставки, що застосовуватимуться в односторонньому порядку.

«Ймовірно, ми почнемо розсилати листи вже завтра, можливо, по десять щодня, різним країнам, повідомляючи, скільки їм доведеться платити за право торгувати зі Сполученими Штатами», – заявив президент перед вильотом з Вашингтона до Айови.

Ці дії можуть відбутися напередодні завершення 90-денного терміну для переговорів, який спливає 9 липня. Ще у квітні Трамп анонсував підвищення так званих «взаємних» тарифів, однак тимчасово призупинив їх запровадження, встановивши ставку у 10% і надавши країнам час для домовленостей.

На цей момент адміністрація США вже досягла домовленостей з Великою Британією та В’єтнамом, а також уклала тимчасове митне перемир’я з Китаєм. Це дозволило частково послабити напруженість між двома найбільшими економіками світу.

Втім, переговори з іншими ключовими партнерами ще тривають. Остаточних угод не досягнуто з Японією, Південною Кореєю та Європейським Союзом. Трамп висловив надію на укладення домовленостей з Індією, однак щодо Японії був критично налаштований. Він охарактеризував Токіо як «складного партнера» та припустив, що країні доведеться сплачувати тарифи у розмірі 30–35% або за іншими ставками, визначеними США.

На запитання журналістів щодо можливості продовження терміну переговорів Трамп відповів однозначно: такий варіант не розглядається.

Таким чином, торговельні партнери США опинилися під значним тиском, намагаючись укласти угоди до завершення встановленого дедлайну.

Раніше ми писали, що президент США Дональд Трамп висловив сумнів щодо можливості укладання торговельної угоди з Японією, наступного дня після того, як пригрозив підвищенням мит на японський експорт у США, заявивши, що країна не купуватиме американський рис. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на CNN.

«Ми мали справу з Японією. Я не впевнений, що укладемо угоду, я в цьому сумніваюся», – сказав Трамп журналістам на борту Air Force One у вівторок. Він додав, що Японія та інші країни «настільки звикли 30-40 років користуватися нами, що їм дуже важко укласти угоду».

Теги: США тарифи Дональд Трамп переговори

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