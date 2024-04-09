Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Повне сонячне затемнення: як це було (відео, фото)

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Повне сонячне затемнення: як це було (відео, фото)
Повне сонячне затемнення тривало 4 хвилини 28 секунд
фото: AP

Під час повного сонячного затемнення Місяць вирівнюється між Землею і Сонцем, стаючи майже такого ж розміру, як і саме Сонце

У понеділок, 8 квітня жителі західної півкулі планети спостерігали повне сонячне затемнення. Свідками затемнення цього року могли стати близько 30 млн осіб – 15 штатів США, Канада, Мексика та острови в Тихому й Атлантичних океанах.

Під час затемнення Місяць на 4 хвилини закрив собою Сонце. Повне сонячне затемнення почалося о 20:00 за київським часом, пік затемнення припав на 20:18.

Сонячне затемнення – це астрономічне явище, під час якого Місяць проходить між Землею та Сонцем й повністю або частково закриває вид на Сонце.

Багато людей відклали справи і поїхали в місця, з яких могли побачити повне затемнення. Спостерігачі ділилися кадрами явища в мережі.

Сонячне затемнення в Мексиці
Сонячне затемнення в Мексиці
фото: BBC

Під час повного сонячного затемнення Місяць вирівнюється між Землею і Сонцем, стаючи майже такого ж розміру, як і саме Сонце. Це вирівнювання призводить до короткого періоду повного затемнення, під час якого Місяць повністю закриває сонячний диск, тривалість якого залежить від місця розташування глядача.

9 фото
На весь екран
фото: AP

До слова, згідно з останніми дослідженнями, повне сонячне затемнення може мати сильний вплив на психіку людини, зокрема викликати почуття благоговіння, смирення та єдності з іншими людьми. За словами Дачера Келтнера, психолога з Університету Берклі, сонячне затемнення може заспокоїти «внутрішнього самокритика» і заохотити людину «співпрацювати, відкривати свій розум для див і бачення глибинних закономірностей життя».

Теги: Мексика відео Сонце Місяць

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Пожежу гасять 75 рятувальників та 21 одиниця техніки
У Санкт-Петербурзі в районі аеропорту «Пулково» вирує масштабна пожежа
10 березня, 16:33
На Херсонщині чоловіки знайшли дрон та вирішили його розібрати: смертельні наслідки
На Херсонщині чоловіки знайшли дрон та вирішили його розібрати: смертельні наслідки
18 березня, 21:28
Червоноград увійшов до переліку населених пунктів, які Нацкомісія зі стандартів мови пропонує перейменувати. Це місто потрапило туди через невідповідність нормам, що стосуються російської імперської політики
Червоноград на Львівщині отримає неочікувану назву
20 березня, 17:30
Відбулася прем'єра стрічки про чоловіків, які зазнали сексуального насильства від окупантів
Відбулася прем'єра стрічки про чоловіків, які зазнали сексуального насильства від окупантів
28 березня, 12:02
Путін старанно зображав скорботу
Теракт у «Крокус Сіті Холі»: Кремль оприлюднив цинічне відео з Путіним у церкві
24 березня, 18:44
З 1 по 3 лютого 2023 року в передмісті Мілану відбулося Перше Зібрання західноєвропейського духовенства УПЦ під головуванням єпископа Боярського Веніаміна
Один із стовпів пропаганди Московської церкви в Україні утік до Італії
26 березня, 17:15
Над трьома селами Харківщини замайорів синьо-жовтий стяг
Прикордонники підняли синьо-жовтий прапор над трьома селами Харківської області (відео)
30 березня, 16:41
6-річний автор фрази «Скоро вже буде Пасха» із Черкащини також активно волонтерить на потреби ЗСУ
Скоро вже буде Паска-2: Автор хіта про Великдень записав нове відео
Вчора, 14:41
Проросійські військові блогери у своїх публікаціях не згадали про статус втікача Пуельо-Моти в США
Звинувачений у сексуальному насильстві над дітьми нацгвардієць США приєднався до російської армії
7 квiтня, 17:08

Соціум

Повне сонячне затемнення: як це було (відео, фото)
Повне сонячне затемнення: як це було (відео, фото)
Мобільний зв'язок для біженців: Швецарія заявила про нові умови користування
Мобільний зв'язок для біженців: Швецарія заявила про нові умови користування
Розбіжності у пропаганді РФ призводять до високих втрат окупантів – ISW
Розбіжності у пропаганді РФ призводять до високих втрат окупантів – ISW
Росія розгорнула мережу ботів, щоб зірвати підтримку України з боку США – WP
Росія розгорнула мережу ботів, щоб зірвати підтримку України з боку США – WP
У Росії впав міст на залізницю: є постраждалі та загибла
У Росії впав міст на залізницю: є постраждалі та загибла
Повне сонячне затемнення: яким було явище (фото)
Повне сонячне затемнення: яким було явище (фото)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
47K
У Чорнобильській зоні зафіксовано незвичайного хижака (фото)
29K
Удари по російських НПЗ. Кремль звернувся до Казахстану з проханням
18K
У Литву прибувають німецькі війська, Кремль панікує
11K
Чи виживемо без допомоги США і що буде з гривнею? Інтерв'ю з Данилом Гетманцевим
8792
Російська пропагандистка в істериці через заяву Кучми
7692
Жителі Орська, який іде під воду, кличуть Путіна (відео)

Новини

Удар по Полтавській громаді, вибухи в Севастополі: головне за ніч
Сьогодні, 06:31
Без опадів, до 25° тепла: прогноз погоди на 9 квітня
Сьогодні, 04:28
9 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:33
У США під час польоту в літака Boeing відпала кришка двигуна (відео)
Вчора, 19:16
Bild: Україна отримала менше військової допомоги, ніж заявляє німецька влада
Вчора, 19:02
Комітет Ради рекомендував дозволити мобілізацію засуджених, але з винятками
Вчора, 18:26

Прес-релізи

У столиці відбудеться великий весняний концерт легендарного скрипаля-віртуоза Василя Попадюка
У столиці відбудеться великий весняний концерт легендарного скрипаля-віртуоза Василя Попадюка
3 квiтня, 17:16
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua