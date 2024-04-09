Повне сонячне затемнення: як це було (відео, фото)

Під час повного сонячного затемнення Місяць вирівнюється між Землею і Сонцем, стаючи майже такого ж розміру, як і саме Сонце

У понеділок, 8 квітня жителі західної півкулі планети спостерігали повне сонячне затемнення. Свідками затемнення цього року могли стати близько 30 млн осіб – 15 штатів США, Канада, Мексика та острови в Тихому й Атлантичних океанах.

Під час затемнення Місяць на 4 хвилини закрив собою Сонце. Повне сонячне затемнення почалося о 20:00 за київським часом, пік затемнення припав на 20:18.

Сонячне затемнення – це астрономічне явище, під час якого Місяць проходить між Землею та Сонцем й повністю або частково закриває вид на Сонце.

Багато людей відклали справи і поїхали в місця, з яких могли побачити повне затемнення. Спостерігачі ділилися кадрами явища в мережі.

Сонячне затемнення в Мексиці фото: BBC

Під час повного сонячного затемнення Місяць вирівнюється між Землею і Сонцем, стаючи майже такого ж розміру, як і саме Сонце. Це вирівнювання призводить до короткого періоду повного затемнення, під час якого Місяць повністю закриває сонячний диск, тривалість якого залежить від місця розташування глядача.

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фото: AP

До слова, згідно з останніми дослідженнями, повне сонячне затемнення може мати сильний вплив на психіку людини, зокрема викликати почуття благоговіння, смирення та єдності з іншими людьми. За словами Дачера Келтнера, психолога з Університету Берклі, сонячне затемнення може заспокоїти «внутрішнього самокритика» і заохотити людину «співпрацювати, відкривати свій розум для див і бачення глибинних закономірностей життя».