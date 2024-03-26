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Один із стовпів пропаганди Московської церкви в Україні утік до Італії

Катерина Іванова
glavcom.ua
Один із стовпів пропаганди Московської церкви в Україні утік до Італії
З 1 по 3 лютого 2023 року в передмісті Мілану відбулося Перше Зібрання західноєвропейського духовенства УПЦ під головуванням єпископа Боярського Веніаміна
фото: vzcz.church.ua

Посол Юраш: «В Італії осів заступник керівника зовнішніх церковних зносин УПЦ МП Микола Данилевич»

В Італії вже є півтора десятка громад УПЦ МП, координує яких спеціально призначений єпископ. Одночасно з цим до Італії також переїхав заступник керівника зовнішніх церковних зносин УПЦ МП Микола Данилевич. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів посол України у Ватикані Андрій Юраш.

На його думку, Російська православна церква в Італії наразі не задоволена своїм становищем. Наприклад, УПЦ МП намагається перехопити у РПЦ україномовних вірян у Італії шляхом розбудови власної мережі організацій і церковних структур.

«Так би мовити, під гаслом, що україномовні і україноідентичні православні повинні ввійти до них. РПЦ не хоче ділитися прихожанами. Навіть зі своєю філією. В Італії вже є півтора десятка громад УПЦ МП. Координує цю мережу спеціально призначений уповноважений єпископ Вініамін. Так само в Італії осів заступник керівника зовнішніх церковних зносин УПЦ МП Микола Данилевич», – пояснює Андрій Юраш.

Наразі на італійській території функціонує 160 громад УГКЦ. Це, за словами Юраша, значно більша присутність, ніж у російської церкви чи УПЦ МП.

«Остання хвиля біженців з України принесла до Італії багато людей зі сходу України. Вони не хочуть пов’язувати себе ні з УПЦ МП, ні, тим більше, з РПЦ. Є й випадки виходу з РПЦ. Наприклад, у місті Удіне російську церкву залишив отець Володимир Мельничук», – розповів посол.

Український дипломат зауважує, що хоч УПЦ МП і намагається перехопити у РПЦ україномовних вірян у Італії, проте це все одно одра структура, і про конфлікт між ними не йдеться. Юраш підкреслив, що якщо з'явиться якась формальна спроба відокремитися від РПЦ, то російські духівники сприймуть таке дуже насторожено.

Нагадаємо, український посол у Ватикані пояснив, чому Папа Римський не спішить до України.

Також Італія виділила €500 тис. на реконструкцію Спасо-Преображенського кафедрального собору в Одесі. Його зруйнували російські війська влітку 2023 року. 

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Теги: церква Папа Римський Італія посол православна церква Андрій Юраш відео конфлікт патріарх Кирил

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