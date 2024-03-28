Відбулася прем'єра стрічки про чоловіків, які зазнали сексуального насильства від окупантів

Фільм-історія чотирьох чоловіків, які розповіли про свій досвід утримання у херсонських катівнях

27 березня відбулась прем’єра документального фільму «Він Теж: Історії українських чоловіків, скривджених росіянами». Над фільмом працювала команда журналістів «Слідства.Інфо».

Стрічка розповідає про знущання з українців, які опинилися в окупації і утримувалися у херсонських катівнях за активну проукраїнську позицію. Для того, щоб примусити до співпраці та зламати чоловіків психологічно, росіяни ґвалтували їх або погрожували зґвалтуванням.

Це історії чотирьох чоловіків, які наважилися розповісти про свій досвід утримання у херсонських катівнях. Авторка фільму Яна Корнійчук каже, що давно мала ідею для створення такої історії.

«Це – важкий фільм. Але ми звикли порушувати важкі теми першими. І говорити про них відверто, стримано та обов’язково з доказами. Його варто подивитися заради сміливості чотирьох чоловіків, які розповідають свої історії. Заради того, щоб інші потерпілі не мовчали. І щоб знайдене і опубліковане нами стало доказами у міжнародних судах», – наголошує авторка.

Один з героїв фільму, якого викрали і намагалися зґвалтувати російські військові, священник Сергій Чудинович відвідав презентацію та зауважив, що дуже важливо розповідати про злочини російських військових.

«Я знаю, як людям важко говорити правду. У мене була мотивація розповісти навіть не про катування чи сексуальне насильство. Я просто бачив відео людей, які теж потрапляли до росіян, я бачив, як вони акуратно про це говорили. Таким чином створювалося неправильне інформаційне тло: ну, побував у росіян, ну, поговорили… Усе це обман. Тому, коли я дізнався про презентацію фільму, то відразу захотів приїхати», – каже Сергій Чудинович.

За словами Яни Корнійчук, після показаних публіці кадрів, священник Чудинович запропонував помолитися за тих українців, які досі в полоні і над якими далі знущаються росіяни. Вся зала підвелася разом з ним на молитву.

З початку повномасштабної війни прокурори зафіксували 280 фактів сексуального насильства проти українців, яке вчиняли військові російської армії. Серед них 101 випадок сексуального насильства щодо чоловіків.

Це зґвалтування, каліцтво або насильство над статевими органами, примусове оголення, погрози та спроби зґвалтування, примус дивитися на сексуальну наругу над близькими.

Нагадаємо, в Україні запрацював пілотний проєкт з невідкладних репарацій для постраждалих від сексуального насильства під час війни. Протягом року 500 постраждалих зможуть отримати одноразову виплату у розмірі 3 тисячі євро. Вже у березні 40 людей пройдуть необхідні процедури для того, щоб отримати відповідні статуси та перші проміжні репарації.