Головна Країна Культура
search button user button menu button

Відбулася прем'єра стрічки про чоловіків, які зазнали сексуального насильства від окупантів

Катерина Іванова
glavcom.ua
Відбулася прем'єра стрічки про чоловіків, які зазнали сексуального насильства від окупантів

Фільм-історія чотирьох чоловіків, які розповіли про свій досвід утримання у херсонських катівнях

27 березня відбулась прем’єра документального фільму «Він Теж: Історії українських чоловіків, скривджених росіянами». Над фільмом працювала команда журналістів «Слідства.Інфо».

Стрічка розповідає про знущання з українців, які опинилися в окупації і утримувалися у херсонських катівнях за активну проукраїнську позицію. Для того, щоб примусити до співпраці та зламати чоловіків психологічно, росіяни ґвалтували їх або погрожували зґвалтуванням.

Це історії чотирьох чоловіків, які наважилися розповісти про свій досвід утримання у херсонських катівнях. Авторка фільму Яна Корнійчук каже, що давно мала ідею для створення такої історії. 

«Це – важкий фільм. Але ми звикли порушувати важкі теми першими. І говорити про них відверто, стримано та обов’язково з доказами. Його варто подивитися заради сміливості чотирьох чоловіків, які розповідають свої історії. Заради того, щоб інші потерпілі не мовчали. І щоб знайдене і опубліковане нами стало доказами у міжнародних судах», – наголошує авторка.

Один з героїв фільму, якого викрали і намагалися зґвалтувати російські військові, священник Сергій Чудинович відвідав презентацію та зауважив, що дуже важливо розповідати про злочини російських військових.

«Я знаю, як людям важко говорити правду. У мене була мотивація розповісти навіть не про катування чи сексуальне насильство. Я просто бачив відео людей, які теж потрапляли до росіян, я бачив, як вони акуратно про це говорили. Таким чином створювалося неправильне інформаційне тло: ну, побував у росіян, ну, поговорили… Усе це обман. Тому, коли я дізнався про презентацію фільму, то відразу захотів приїхати», – каже Сергій Чудинович.

За словами Яни Корнійчук, після показаних публіці кадрів, священник Чудинович запропонував помолитися за тих українців, які досі в полоні і над якими далі знущаються росіяни. Вся зала підвелася разом з ним на молитву.

З початку повномасштабної війни прокурори зафіксували 280 фактів сексуального насильства проти українців, яке вчиняли військові російської армії. Серед них 101 випадок сексуального насильства щодо чоловіків.

Це зґвалтування, каліцтво або насильство над статевими органами, примусове оголення, погрози та спроби зґвалтування, примус дивитися на сексуальну наругу над близькими. 

Нагадаємо, в Україні запрацював пілотний проєкт з невідкладних репарацій для постраждалих від сексуального насильства під час війни. Протягом року 500 постраждалих зможуть отримати одноразову виплату у розмірі 3 тисячі євро. Вже у березні 40 людей пройдуть необхідні процедури для того, щоб отримати відповідні статуси та перші проміжні репарації.

Читайте також:

Теги: росія знущання росіяни репарації відео обман фронт священник фільм зґвалтування військові прокурор окупанти погрози

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Глава Херсонщини Олександр Прокудін: На лівому березі Дніпра серед зниклих можуть бути десятки тисяч людей
Глава Херсонщини Олександр Прокудін: На лівому березі Дніпра серед зниклих можуть бути десятки тисяч людей Інтерв'ю
Вчора, 09:10
Парламентарі закликали прискорення темпи виробництва, щоб країни ЄС були спроможні надавати Україні все необхідне для боротьби з Росією
Європарламент ухвалив резолюцію на підтримку України
29 лютого, 14:30
Росія заявила про атаку безпілотників на дві області
Росія заявила про атаку безпілотників на дві області
1 березня, 07:50
Прикордонники доставили осіб до підрозділу, де склали на них протоколи про адмінправопорушення
«Перегони» на кордоні: прикордонники затримали ухилянтів, які бігли до Румунії (відео)
4 березня, 15:20
У Керчі прогриміли вибухи, перекрито Кримський міст
У Керчі прогриміли вибухи, перекрито Кримський міст
5 березня, 01:20
Підрозділи протиповітряної оборони відбивали рясні хвилі «шахедів», що заходили з акваторії Чорного моря
Уночі ворог атакував Одещину: Гуменюк повідомила деталі
11 березня, 07:13
У скороченій телеверсії «Оскара» організатори не показали нагородження українських документалістів
Disney вирізав нагородження українського фільму з міжнародної телеверсії «Оскара»
11 березня, 21:40
Друга спроба запуску корабля «Союз Мс-25» з російсько-білорусько-американським екіпажем відбудеться не раніше суботи, 23 березня
Гучний конфуз у Байконурі. Росія не змогла запустити у Космос ракету з міжнародним екіпажем
21 березня, 17:58
Затриманого водія було передано відповідним службам
У Харкові затримали п'яного водія BMW з гранатою (відео)
20 березня, 05:06

Культура

Відбулася прем'єра стрічки про чоловіків, які зазнали сексуального насильства від окупантів
Відбулася прем'єра стрічки про чоловіків, які зазнали сексуального насильства від окупантів
Оскароносний фільм «20 днів у Маріуполі» б’є рекорди на стримінгових платформах
Оскароносний фільм «20 днів у Маріуполі» б’є рекорди на стримінгових платформах
Український диригент отримав орден від британського короля
Український диригент отримав орден від британського короля
Італія надала Одесі €500 тис. на відбудову собору, який понівечила російська ракета
Італія надала Одесі €500 тис. на відбудову собору, який понівечила російська ракета
Нідерланди повернули Україні незаконно вивезені артефакти часів Риму та Середньовіччя (фото)
Нідерланди повернули Україні незаконно вивезені артефакти часів Риму та Середньовіччя (фото)
День народження Ліни Костенко: цікаві факти та найпопулярніші вірші
День народження Ліни Костенко: цікаві факти та найпопулярніші вірші

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
99K
Шановні біженці, а де ви сплачуєте податки? «Сюрприз» для українців за кордоном
74K
Посол звернувся до українських біженців у Німеччині з пропозицією
64K
Мобілізація: кого з чоловіків дозволено примусово доставляти до ТЦК
64K
Буде важко. До чого треба готуватися українцям
44K
Передача Україні F-16. Путін видав свій головний страх
17K
«Борщ – це російська страва». Японці відмовили Клопотенку у відкритті українського закладу

Новини

Атака на українські міста, Німеччина передасть Україні снаряди: головне за ніч
Сьогодні, 06:47
Без опадів, сильний вітер: прогноз погоди на 28 березня
Сьогодні, 04:55
Всесвітній день історика. Які свята відзначаємо 28 березня
Сьогодні, 00:20
«Підпишіть петицію»: МВС попередило про нову схему шахраїв
Вчора, 21:33
«Сталевий фронт» Ахметов передав ЗСУ сім тисяч засобів зв'язку
Вчора, 17:23
Україна вийшла на Євро-2024 з футболу, вибухи в Білгороді: головне за ніч
Вчора, 06:31

Прес-релізи

У Києві запустили акселератор для технологічних рішень «Стійке місто»
У Києві запустили акселератор для технологічних рішень «Стійке місто»
7 березня, 12:55
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua