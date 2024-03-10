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У Санкт-Петербурзі в районі аеропорту «Пулково» вирує масштабна пожежа

Надія Карбунар
glavcom.ua
У Санкт-Петербурзі в районі аеропорту «Пулково» вирує масштабна пожежа
Пожежу гасять 75 рятувальників та 21 одиниця техніки
фото з відкритих джерел

Горить ангар, є постраждалі

На південному заході Санкт-Петербурга спалахнула пожежа. Вогонь вирує у районі аеропорту «Пулково» та Волхонського шосе. Відповідні відео ширятья мережею.

Дим видно з різних куточків міста.

Тим часом, у МНС Росії повідомляють, що горить ангар на 1000 кв. м. Є двоє постраждалих, одного з них госпіталізували. Причини займання поки що невідомі.

Пожежу гасять 75 рятувальників та 21 одиниця техніки.

У Санкт-Петербурзі в районі аеропорту «Пулково» вирує масштабна пожежа фото 1

Нагадаємо, у Росії на газопроводі в Ханти-Мансійському автономному окрузі (ХМАО) Тюменської області ввечері в суботу, 9 березня, стався вибух, після чого спалахнула масштабна пожежа.

Раніше повідомлялося, що у Ставропольському краї РФ горіла військова частина. Площа пожежі сягала 300 кв. м.

Також  у російському Новосибірську спалахнула масштабна пожежа, горів склад. Площа пожежі склала 800 кв м.

 

Теги: пожежа вибух відео

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