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Звинувачений у сексуальному насильстві над дітьми нацгвардієць США приєднався до російської армії

Надія Карбунар
glavcom.ua
Звинувачений у сексуальному насильстві над дітьми нацгвардієць США приєднався до російської армії
Проросійські військові блогери у своїх публікаціях не згадали про статус втікача Пуельо-Моти в США
фото з відкритих джерел

Пуельо-Мота вперше був заарештований у 2020 році, після того, як поліція виявила на його телефоні зображення оголеної неповнолітньої дівчини

В Україні на боці Російської Федерації воює 28-річний Вілмер Пуелло-Мота – колишній депутат міської ради та член національної гвардії Массачусетсу, якого розшукують у США за звинуваченнями у сексуальному насильстві над дітьми. Про це пише видання The Guardian.

Вілмер Пуелло-Мота зник безвісти в США 7 січня, за два дні до того, як він мав постати перед судом у Род-Айленді через знайдені в нього світлини сексуального насильства над дітьми. Також його звинувачували у перешкоджанні правосуддю.

Зниклого американця згодом виявили в пункті військової служби в російському Ханти-Мансійську. Він «засвітився» на світлині, опублікованій в РФ під час підписання військового контракту. Екснацгвардієць США сидів у кімнаті, прикрашеній фото Володимира Путіна та міністра оборони Сергія Шойгу.

Фото росіяни підписали: «Американець підписав військовий контракт у центрі патріотів у Ханти-Мансійську».

Звинувачений у сексуальному насильстві над дітьми нацгвардієць США приєднався до російської армії фото 1

До підписання контракту з Міноборони РФ Пуельо-Мота воював добровольцем у складі ЗС РФ під час захоплення росіянами українського міста Авдіївка в лютому 2023 року.

Того місяця російські провоєнні канали поширили кадри розмитої фігури в бойовій формі, яка встановлює прапор США на руїнах українського міста на підтримку Росії.

Звинувачений у сексуальному насильстві над дітьми нацгвардієць США приєднався до російської армії фото 2

«Я прийшов сюди, щоб встановити прапор США на знак дружби та підтримки всього того, що тут терплять люди. Я відчуваю гордість бути тут», – сказав чоловік на відео з розмитим обличчям.

Підтверджуючи свою участь у боях за Авдіївку, Пуельо-Мота в ролику розповів про те, що раніше воював в Україні у складі проросійського міжнародного воєнізованого угруповання «П'ятнашка».

«Я точно зробив би це знову», – сказав він.

Пуельо-Мота вперше був заарештований у 2020 році, після того, як поліція в Род-Айленді виявила на його телефоні зображення оголеної неповнолітньої дівчини. Згідно із судовими документами, він сказав поліції, що думав, що дівчині 22 роки, а лише пізніше дізнався, що їй 17.

Пізніше йому було висунуто звинувачення у підробці та перешкоджанні судовій системі після того, як він нібито сказав одному зі своїх командирів Національної військово-повітряної гвардії штату Массачусетс, що звинувачення щодо зображень сексуального насильства над дітьми в Род-Айленді були фальшивими.

За даними американського регіонального видання Masslive , Пуельо-Мота є колишнім членом 104-го винищувального крила Національної повітряної гвардії Массачусетса .

Після того, як він не з’явився на судове засідання, офіс генерального прокурора Род-Айленда опублікував заяву, в якій говориться, що Пуельо-Мота сів на борт літака Turkish Airlines, який летів до Стамбула 7 січня.

«Його місцеперебування з цього місця невідоме», – сказав тоді суд.

На сторінці Пуельо-Мота у Facebook є його фотографія у повному військовому спорядженні. На знімку американець керує безпілотником. Він також вказав, що наразі працює в Міністерстві оборони Росії.

Проросійські військові блогери у своїх публікаціях не згадали про статус втікача Пуельо-Моти в США, натомість представивши його втечу як піар-переворот для Москви.

«Вілл служив у збройних силах США, але, усвідомивши, що насправді відбувається в Україні, кілька місяців тому пішов на війну добровольцем. Разом з російськими хлопцями він пліч-о-пліч визволяв Авдіївку», – ідеться в повідомленні.

Раніше полонений окупант пояснив, чому підписав контракт та поїхав убивати українців. 

Раніше полонений окупант із Криму розповів, чому пішов воювати проти України. 

До слова, офіцер ЗСУ розповів, ким росіяни поповнюють особовий склад на фронті. 

Також стало відомо, кого Росія першочергово намагається повернути з полону. 

Нагадаємо, Кремль намагається використати родичів українських військовополонених для розпалювання суспільного невдоволення в Україні.

РФ використовує тему обмінів полоненими для підриву соціальної та політичної ситуації в Україні. 

Теги: депутат відео чоловік поліція Facebook Авдіївка переворот військові прокурор Міноборони РФ прапор Міноборони росіяни

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