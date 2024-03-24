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Теракт у «Крокус Сіті Холі»: Кремль оприлюднив цинічне відео з Путіним у церкві

Надія Карбунар
glavcom.ua
Теракт у «Крокус Сіті Холі»: Кремль оприлюднив цинічне відео з Путіним у церкві
Путін старанно зображав скорботу
фото з відкритих джерел

Путін поставив свічку за упокій загиблих

Російський диктатор Володимир Путін після теракту в «Крокус Сіті Холі» вирушив до церкви. Цинічне відео оприлюнили у Кремлі.

На кадрах Путін у церкві на території резиденції Ново-Огарьово поставив свічку за упокій загиблих внаслідок теракту.

Раніше російський пропагандист із державного медіа-холдингу ВДТРК Павло Зарубін опублікував «унікальне відео, яке ще ніхто не бачив». На ньому нібито зафіксовано, як російський диктатор Володимир Путін із перших хвилин після нападу на відвідувачів «Крокус Сіті Холу» у Підмосков'ї «тримав руку на пульсі» подій.

Нагадаємо, що ввечері 22 березня у концертному залі «Крокус Сіті Хол» під Москвою почалася стрілянина. Люди у військовій формі відкрили вогонь із автоматичної зброї. На кадрах із місця подій видно, що нападників щонайменше п'ятеро. Згодом концертний зал загорівся, над ним виднілися клуби чорного диму. Очевидці також повідомляли, що пролунав вибух. 

Як повідомлялося, ФСБ Росії затримала 11 осіб, зокрема чотирьох терористів, які нібито безпосередньо брали участь в організації теракту у «Крокус Сіті Холі». Перед цим російські ЗМІ повідомляли, що у вчиненні теракту підозрюються шестеро таджиків. Міністерство закордонних справ Таджикистану вже відреагувало на звинувачення.

До слова, ФСБ заявила, що підозрювані у скоєнні теракту в «Крокус Сіті Холі» нібито хотіли втекти в Україну. Українська розвідка цю інформацію заперечує. 

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Теги: розвідка вибух путін стрілянина диктатор пропагандист відео

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