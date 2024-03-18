На Херсонщині чоловіки знайшли дрон та вирішили його розібрати: смертельні наслідки

Чоловіки отримали тяжкі поранення і померли дорогою до лікарні

У Херсонській області загинули троє місцевих жителів. Чоловіки принесли додому раніше знайдений на подвір’ї російський FPV-дрон та почали його розбирати. Внаслідок чого здетонував боєприпас. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

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За його словами, це сталося у селі Львове на Бериславщині. Чоловікам було 45, 55 та 67 років, вони отримали тяжкі поранення і померли дорогою до лікарні.

«Закликаю бути вкрай обережними та не підбирати підозрілі предмети. Відійдіть на безпечну відстань та викликайте рятувальників або поліцію», – наголосив Прокудін.

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Очільник обласної військової адміністрації висловив співчуття рідним та близьким.

Нагадаємо, у ніч на 18 березня сили ППО збили два шахеди у Криворізькому районі. Уламки впали на п'ятиповерхівку. Сталася пожежа, яку рятувальники приборкали. Пошкоджений дах. Втім, самі квартири цілі. Ніхто не постраждав.

Триває 754-та доба широкомасштабної війни РФ проти України. Протягом минулої доби відбулося 72 бойових зіткнення.

Загалом ворог завдав 14 ракетних та 75 авіаційних ударів, здійснив 95 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення.