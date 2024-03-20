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Червоноград на Львівщині отримає неочікувану назву

Катерина Іванова
glavcom.ua
Червоноград на Львівщині отримає неочікувану назву
Червоноград увійшов до переліку населених пунктів, які Нацкомісія зі стандартів мови пропонує перейменувати. Це місто потрапило туди через невідповідність нормам, що стосуються російської імперської політики
фото з відкритих джерел

Остаточно зміну назви затвердить своїм голосуванням Верховна Рада

Червоноград на Львівщині незабаром перейменують на Шептицький. Таке рішення 20 березня ухвалив Комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування. Про це повідомив народний депутат України Роман Лозинський на своїй сторінці у Facebook.

«Червоноград на Львівщині незабаром стане містом Шептицький! Таке рішення ухвалив щойно Комітет з державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування. Остаточно зміну назви затвердить своїм голосуванням Верховна Рада», – написав Роман Лозинський.

Історична назва Червонограда із 1692 по 1951 роки була Кристинопіль. Місто назване на честь дружини його засновника Фелікса-Казимира Потоцького Кристини з роду Любомирських. 15 лютого 1951 місто було передано СРСР на підставі радянсько-польської міжурядової угоди.

Нова назва пов'язана із Митрополитом Андреєм Шептицьким. Андрей Шептицький – видатний український діяч, меценат, представник українського шляхетного роду Шептицьких, предстоятель УГКЦ. У 1892 році він склав вічні обіти у Кристинопільському монастирі (належав до отців василіан), а також викладав тут філософію. Нині на території монастиря є його памʼятник. У Волсвині заснував Чин студитів, а також особисто профінансував будівництво дзвіниці.

Нагадаємо, місто Червоноград увійшло до переліку населених пунктів, які Національна комісія зі стандартів державної мови пропонує перейменувати. Це місто потрапило туди через невідповідність лексичним нормам української мови, що, зокрема, стосуються російської імперської політики.

З 26 жовтня до 2 листопада 2023 року на сайті Червоноградської міської ради тривало голосування за нову назву для міста. Відомо, що всього проголосували 2823 мешканців, а у громаді проживає понад 90 тисяч осіб. Найбільшу кількість голосів віддали за перейменування міста Червоноград на Червоноград.

Під час сесійного засідання 16 листопада депутати Червоноградської міської ради не дійшли згоди щодо рішення про перейменування міста Червоноград на Червоноград. 

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Теги: Верховна Рада депутат самоврядування Facebook жінка місто Роман Лозинськи відео

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