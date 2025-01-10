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Пожежа під Санкт-Петербургом. Палає завод з виробництва ацетону

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Пожежа під Санкт-Петербургом. Палає завод з виробництва ацетону
На місці працюють екстрені служби, вони зафіксували розлив ацетону. Пожежі надали ранг № 2
фото: Baza

Площа пожежі у промзоні вже сягає 1,9 тис. кв. метрів

У ніч на 10 січня у Ленінградській області РФ розгорілась велика пожежа. За даними місцевих Telegram-каналів, ймовірно, палає завод з виробництва ацетону. 

Так, жителі міста Гатчина спершу повідомляли про вибухи, перш ніж розгорілася пожежа. Зараз є свідчення, ніби чути детонацію. Вже залучено пожежний поїзд, аби приборкати вогонь.

Пожежа під Санкт-Петербургом. Палає завод з виробництва ацетону фото 1
фото: Baza

Talegram-канал Mash стверджує, що пожежа сталася на території заводу з виробництва ацетону у Гатчині. На місці працюють екстрені служби, вони зафіксували розлив ацетону. Пожежі надали ранг № 2.

За іншими даними, поруч із місцем пожежі знаходяться підприємство «Інгрія Тех», яке займається продажем панельних покриттів та лакофарбових виробів.

Розташування міста, у якому спалахнула пожежа
Розташування міста, у якому спалахнула пожежа
скриншот: google.com/maps

Також там розташовані підприємство з переробки та консервування риби «Адмірал» і Гатчинський СКК, що випускає панелі для будівництва житлових будинків та адміністративних будівель.

Вже відомо, що площа пожежі у промзоні збільшилася до 1,9 тис. кв. метрів.

Нагадаємо, у Ростовській області РФ після влучання БпЛА палає підприємство «Пластіфактор». Воно знаходиться у селі Крим Ростовської області РФ. 

Губернатор регіону заявив, що в області нібито знищено та подавлено засобами радіоелектронної боротьби 16 БпЛА. 

До слова, триває 1052-й день повномасштабної війни. Упродовж минулої доби противник завдав 38 авіаційних ударів, скинувши при цьому 53 КАБ, 884 ударів дронами-камікадзе, здійснив 4627 обстрілів позицій наших військ.

Теги: пожежа завод Telegram Санкт-Петербург росія

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