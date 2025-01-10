Пожежа під Санкт-Петербургом. Палає завод з виробництва ацетону

На місці працюють екстрені служби, вони зафіксували розлив ацетону. Пожежі надали ранг № 2

Площа пожежі у промзоні вже сягає 1,9 тис. кв. метрів

У ніч на 10 січня у Ленінградській області РФ розгорілась велика пожежа. За даними місцевих Telegram-каналів, ймовірно, палає завод з виробництва ацетону.

Так, жителі міста Гатчина спершу повідомляли про вибухи, перш ніж розгорілася пожежа. Зараз є свідчення, ніби чути детонацію. Вже залучено пожежний поїзд, аби приборкати вогонь.

фото: Baza

Talegram-канал Mash стверджує, що пожежа сталася на території заводу з виробництва ацетону у Гатчині. На місці працюють екстрені служби, вони зафіксували розлив ацетону. Пожежі надали ранг № 2.

За іншими даними, поруч із місцем пожежі знаходяться підприємство «Інгрія Тех», яке займається продажем панельних покриттів та лакофарбових виробів.

Розташування міста, у якому спалахнула пожежа скриншот: google.com/maps

Також там розташовані підприємство з переробки та консервування риби «Адмірал» і Гатчинський СКК, що випускає панелі для будівництва житлових будинків та адміністративних будівель.

🔥🔥Масштабна пожежа на болотах



У Ленінградській області у Гатчині палає промзона. Вже задіяно пожежний поїзд pic.twitter.com/hQSyCVRx85 — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) January 10, 2025

Вже відомо, що площа пожежі у промзоні збільшилася до 1,9 тис. кв. метрів.

Нагадаємо, у Ростовській області РФ після влучання БпЛА палає підприємство «Пластіфактор». Воно знаходиться у селі Крим Ростовської області РФ.

Губернатор регіону заявив, що в області нібито знищено та подавлено засобами радіоелектронної боротьби 16 БпЛА.

До слова, триває 1052-й день повномасштабної війни. Упродовж минулої доби противник завдав 38 авіаційних ударів, скинувши при цьому 53 КАБ, 884 ударів дронами-камікадзе, здійснив 4627 обстрілів позицій наших військ.