Молдова ухвалила Стратегію національної оборони і назвала головні загрози

Безпеці Молдови загрожують «гібридні операції», які проводить Росія безпосередньо або через місцевих агентів

Основним ризиком для безпеки Молдови Стратегія визначає «можливе розширення» російських військових дій в Україні

Молдавський парламент ухвалив Стратегію національної оборони на найближчі десять років, враховуючи «навмисну ​​агресивну політику Російської Федерації», її гібридні дії та військову агресію проти України. Про це повідомляє Radio Europa Liberă Moldova.

«Стратегія спрямована на досягнення національних інтересів щодо гарантування суверенітету, незалежності, єдності та територіальної цілісності Республіки Молдова», – заявив міністр оборони країни Анатолій Носатий, який представив проєкт депутатам.

Основним ризиком для безпеки Молдови Стратегія визначає «можливе розширення» російських військових дій в Україні, «особливо в Одеській області» та «встановлення сухопутного військового коридору до кордонів з Республікою Молдова». Це створило б передумови для прямих «агресивних дій» проти Молдови.

Безпеці Молдови також загрожують «гібридні операції», які проводить Росія безпосередньо або через місцевих агентів.

Ще однією загрозою є російські військові, «незаконно дислоковані на території Молдови», а також збройні формування так званої влади з Тирасполя. У документі йдеться, що остаточне розв'язання придністровської проблеми «малоймовірне в найближчі роки, і Молдова хоче вирішити її виключно мирним шляхом».

У Стратегії зазначається, що на глобальному рівні «основні міжнародні актори» залучені до протистояння, яке змінює баланс сил на земній кулі, і Молдова повинна вибрати «стратегічне позиціонування», тобто на чиєму боці вона.

Щодо Румунії, країни-члена як ЄС, так і НАТО, у Стратегії йдеться, що вона є «важливим партнером», і відносини з нею у сфері оборони розвиваються, тоді як «інтенсивний діалог з Україною» названо «життєво важливим».

Стратегія передбачає поступове збільшення бюджетних асигнувань на національну оборону з метою досягнення рівня 1% валового внутрішнього продукту (ВВП) до 2030 року з нинішніх 0,55%.

Проєкт у першому читанні проголосували депутати на останньому пленарному засіданні 2024 року, 26 грудня.

Нагадаємо, президентка Молдови Мая Санду заявила, що російська ракета порушила молдовський повітряний простір у ніч на середу, 25 грудня. Так, Санду заявила, що в день Різдва «Кремль обирає шлях руйнування – атакує енергетичну інфраструктуру України та порушує повітряний простір Молдови ракетою».