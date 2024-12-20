Вибиті вікна, посічені стіни: костел Святого Миколая у Києві постраждав через обстріл

Вибуховою хвилею у костелі пошкоджено фасадне вітражне скло, а також уламками посікло стіни будівлі

Зранку 20 грудня Росія здійснила ракетну атаку на Київ. Уламками пошкодило костел Святого Миколая, який розташований на Великій Васильківській вулиці. Про це повідомляє Український міжнародний інститут відновлення.

«Вибуховою хвилею пошкоджено фасадне вітражне скло на костелі св.Миколая, памʼятці архітектури національного значення (охоронний номер 260108/1)», – йдеться у повідомленні.

Вибуховою хвилею у костелі пошкоджено фасадне вітражне скло, а також уламками посікло стіни будівлі фото: glavcom.ua

Вибуховою хвилею у костелі пошкоджено фасадне вітражне скло, а також уламками посікло стіни будівлі.

Зранку 20 грудня Росія здійснила ракетну атаку на Київ фото: glavcom.ua

Уламками ракети пошкодило костел Святого Миколая, який розташований на Великій Васильківській вулиці фото: glavcom.ua

Вибуховою хвилею пошкоджено фасадне вітражне скло на костелі св.Миколая, памʼятці архітектури національного значення фото: Ukraine International Institute of Restoration

Пошкоджено також вікна розташованої поруч адміністративної будівлі Національного будинку музики. Постраждала і будівля БЦ «Торонто» – вибиті вікна, понівечений фасад, значно пошкоджений дах.

Костел Святого Миколая в Києві – римо-католицький костел. Побудований у 1899-1909 роках у неоготичному стилі українським та польським архітектором Владиславом Городецьким за проєктом С. В. Валовського.

Нагадаємо, у Києві повітряну тривогу оголосили о 6:45. Невдовзі пролунала серія вибухів, в місті працювали сили протиповітряної оборони.

Внаслідок атаки уламки впали в Голосіївському, Соломʼянському, Шевченківському та Дніпровському районах Києва, виникли пожежі, пошкоджено тепломагістраль.