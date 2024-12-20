Головна Київ Новини
search button user button menu button

Вибиті вікна, посічені стіни: костел Святого Миколая у Києві постраждав через обстріл

Ірина Міллер
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Вибиті вікна, посічені стіни: костел Святого Миколая у Києві постраждав через обстріл
Зранку 20 грудня Росія здійснила ракетну атаку на Київ
фото: glavcom.ua

Вибуховою хвилею у костелі пошкоджено фасадне вітражне скло, а також уламками посікло стіни будівлі

Зранку 20 грудня Росія здійснила ракетну атаку на Київ. Уламками пошкодило костел Святого Миколая, який розташований на Великій Васильківській вулиці. Про це повідомляє Український міжнародний інститут відновлення.

«Вибуховою хвилею пошкоджено фасадне вітражне скло на костелі св.Миколая, памʼятці архітектури національного значення (охоронний номер 260108/1)», – йдеться у повідомленні. 

Вибуховою хвилею у костелі пошкоджено фасадне вітражне скло, а також уламками посікло стіни будівлі
Вибуховою хвилею у костелі пошкоджено фасадне вітражне скло, а також уламками посікло стіни будівлі
фото: glavcom.ua

Вибуховою хвилею у костелі пошкоджено фасадне вітражне скло, а також уламками посікло стіни будівлі.

Зранку 20 грудня Росія здійснила ракетну атаку на Київ
Зранку 20 грудня Росія здійснила ракетну атаку на Київ
фото: glavcom.ua
Уламками ракети пошкодило костел Святого Миколая, який розташований на Великій Васильківській вулиці
Уламками ракети пошкодило костел Святого Миколая, який розташований на Великій Васильківській вулиці
фото: glavcom.ua
Вибуховою хвилею пошкоджено фасадне вітражне скло на костелі св.Миколая, памʼятці архітектури національного значення
Вибуховою хвилею пошкоджено фасадне вітражне скло на костелі св.Миколая, памʼятці архітектури національного значення
фото: Ukraine International Institute of Restoration

Пошкоджено також вікна розташованої поруч адміністративної будівлі Національного будинку музики. Постраждала і будівля БЦ «Торонто» – вибиті вікна, понівечений фасад, значно пошкоджений дах.

Костел Святого Миколая в Києві – римо-католицький костел. Побудований у 1899-1909 роках у неоготичному стилі українським та польським архітектором Владиславом Городецьким за проєктом С. В. Валовського.

Нагадаємо, у Києві повітряну тривогу оголосили о 6:45. Невдовзі пролунала серія вибухів, в місті працювали сили протиповітряної оборони.

Внаслідок атаки уламки впали в Голосіївському, Соломʼянському, Шевченківському та Дніпровському районах Києва, виникли пожежі, пошкоджено тепломагістраль.

Читайте також:

Теги: росія Торонто Київ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Коли чекати натівських миротворців?
Коли чекати натівських миротворців?
12 грудня, 15:47
Театр імені Лесі Українки і актор Станіслав Боклан уклали угоду
Найдорожчий актор країни. Скільки коштує Стас Боклан Культурний фронт
13 грудня, 13:00
Польща піднімала F-16 через атаку РФ
Польща знову підіймала авіацію через ракетний обстріл України
21 листопада, 09:41
О 16:38 у Києві та низці інших областей України оголосили відбій повітряної тривоги
У Києві та більшості областей України оголошували тривогу через дрони
24 листопада, 17:05
Виробництво 25 ракет типу «Орєшнік» на рік, ймовірно, є загальною потужністю російської оборонної промисловості на цьому етапі
Скільки ракет «Орєшнік» Росія може виробляти на рік: прогноз Defense Express 
5 грудня, 21:43
Влучань в об’єкти критичної чи житлової інфраструктури на Київщині не допущено
Влада повідомила про наслідки російської атаки на Київщину
8 грудня, 12:26
Оглядач вважає, що без значного збільшення міжнародної підтримки бойові дії можуть невдовзі припинитися
Коли закінчиться війна в Україні? Прогноз від The New York Times
13 грудня, 18:21
За словами губернатора, російська ППО збила десяток ракет
Влада Ростовської області заявила про ракетну атаку
18 грудня, 17:18
Авто загорілись через падіння уламків
Атака на Київ: зафіксовано багато пошкоджень (оновлено)
Сьогодні, 08:19

Новини

Ракета РФ знищила ресторан у Києві: власник каже, що росіяни вбили його душу
Ракета РФ знищила ресторан у Києві: власник каже, що росіяни вбили його душу
Ракета РФ розбомбила магазин алкоголю. Ніхто з киян не забрав елітні напої
Ракета РФ розбомбила магазин алкоголю. Ніхто з киян не забрав елітні напої
Вибиті вікна, посічені стіни: костел Святого Миколая у Києві постраждав через обстріл
Вибиті вікна, посічені стіни: костел Святого Миколая у Києві постраждав через обстріл
Ранковий масований ракетний удар по Києву. Фото наслідків
Ранковий масований ракетний удар по Києву. Фото наслідків
Ракетна атака РФ на столицю: кількість поранених та загиблих зросла (оновлено)
Ракетна атака РФ на столицю: кількість поранених та загиблих зросла (оновлено)
У Голосіївському районі Києва понад 600 будинків залишилися без тепла
У Голосіївському районі Києва понад 600 будинків залишилися без тепла

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
127K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 20 грудня: ситуація на фронті
45K
Карта повітряних тривог України онлайн 20 грудня 2024
21K
Зеленський різко відреагував на пропозицію Путіна про «технологічну дуель»
15K
Нардепи Яременко та Порошенко ледь не побилися в парламенті (відео)
6293
Росіяни ставили Путіну незручні питання на пресконференції (фото)
5380
Театр Франка анонсував нову гучну постановку

Новини

20 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:09
19 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:08
18 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
18 грудня, 00:16
Світ має якомога швидше виконати свої зобов’язання перед Україною, і допомогти їй утримати Покровськ – Bloomberg
17 грудня, 09:46
17 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
17 грудня, 00:05
Хмарно, невеликий мокрий сніг: прогноз погоди на 16 грудня
16 грудня, 06:00

Прес-релізи

GET Business Festival об’єднав український бізнес заради розвитку під час війни
GET Business Festival об’єднав український бізнес заради розвитку під час війни
16 грудня, 13:47
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua