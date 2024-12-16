Стало відомо, хто привітав новообраного «президента» Грузії

Країни Заходу не визнали «вибори президента» у Грузії, відтак, не привітали

Гіоргі Іналішвілі, експерт-міжнародник, зазначив, що «президент» Грузії Міхеїл Кавелашвілі отримав привітання від Вірменії, Азербайджану, Сербії та самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка. Про це він повідомив в етері Еспресо.

«У Грузії 14 грудня були «вибори президента», поки що пройшло два дні, і бачимо, що тільки чотири держави привітали з обранням «нового президента». Це наші сусіди – Вірменія та Азербайджан, а також Лукашенко привітав з обранням Кавелашвілі й Сербія. Навіть поки що і Росія не привітала. Щодо країн Заходу, то вони взагалі не визнали ці вибори, відтак, не привітали», – зауважив експерт-міжнародник.

За його словами, голова одного з комітетів конгресу США Джо Вілсон, який є близьким другом Трампа, теж казав, що зараз єдиний легітимний президент в Грузії – Саломе Зурабішвілі.

«На сьогодні така є ситуація, можливо, вона і продовжиться, що жодна країна Заходу не визнає «нового президента» Грузії як легітимного. На 29 грудня «Грузинська мрія» призначила інавгурацію «президента», відповідно, згідно з конституцією Грузії повноваження попереднього президента припиняються 29 грудня. Буде цікаво, як далі розвиватиметься ситуація, адже президентка Грузії Саломе Зурабішвілі сказала, що продовжуватиме працювати й не буде припиняти свої повноваження», – прокоментував Гіоргі Іналішвілі.

Нагадаємо,, президентка Грузії Саломе Зурабішвілі заявила, що не визнає результатів президентських виборів, на який переміг єдиний кандидат Міхеіл Кавелашвілі. Раніше на своїй сторінці в Х вона заявила, що себто обрання президентом країни єдиного кандидата – це насмішка над демократією.

Як повідомлялося, у Грузії тривають протести через рішення влади призупинити процес євроінтеграції. Попри силові розгони, грузини щовечора приходять у центр столиці.

Грузинські правоохоронці провели обшуки в офісах опозиційних партій «Єдиний національний рух» і «Коаліція за зміни». Як зазначається, засновника телекомпанії «Мтаварі» та опозиційної партії «Ахалі», лідера «Коаліції за зміни» Ніколаза Гварамію поліція затримала біля офісу партій-союзників «Гірчі-більше свободи» і «Дроа» – після того, як представники МВС провели там обшук. Також затримано члена «Коаліції за зміни», активіста Гела Хасая.

Як повідомлялося, прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що Грузія відмовляється від переговорів щодо вступу до ЄС до 2028 року. Прем'єр наголосив, що Грузія не збирається приєднатися до ЄС, «жебракуючи та стоячи на одній нозі». За його словами, країна хоче вступити до блоку «гідно, зі здоровою демократичною системою та сильною економікою». Це стало приводом до розгортання протестів із новою силою.

Раніше Зеленський заявив, що Україна готує юридичну реакцію на придушення протестів у Грузії та працює партнерами щодо конкретних дій. Держсекретар США Ентоні Блінкен також не виключив запровадження додаткових санкцій у зв'язку з діями грузинської влади щодо протестувальників.

Згодом стало відомо, що президент України ввів санкції Ради національної безпеки і оборони проти чинної влади Грузії.

До слова, у Тбілісі акція протесту у ніч проти 5 грудня вперше пройшла без сутичок із поліцією і розгону демонстрантів.