Лукашенко підписав указ про помилування 20 політв'язнів

На початку вересня Лукашенко підписав указ про помилування 30 людей, які «були засуджені за злочини протестної спрямованості»

У пресслужбі Лукашенка стверджують, що нібито «усі вони клопотали про помилування та покаялися у скоєному»

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко підписав указ про помилування 20 людей «які вчинили злочини екстремістської спрямованості». Про це повідомляє пресслужба Олександра Лукашенка.

Імен помилуваних не називають. Зазначається, що серед них – 11 жінок. Із цих 20 людей 14 мають хронічні захворювання, у 10 засуджених є діти, одна жінка має чотирьох дітей.

У пресслужбі Лукашенка стверджують, що нібито «усі вони клопотали про помилування та покаялися у скоєному». Також там додали, що білоруське Міністерство внутрішніх справ «проконтролює їхню поведінку після звільнення». Також на початку вересня Лукашенко підписав указ про помилування 30 людей, які «були засуджені за злочини протестної спрямованості».

Нагадаємо, центральна виборча комісія Білорусі оприлюднила список кандидатів на виборах президента. Так, у списку: самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко, Олег Гайдукевич, Сергій Сиранков, Анна Канапацька та Олександр Хижняк.

Вибори президента Білорусі пройдуть 26 січня 2025 року.

За даними ЦВК, кандидатуру Лукашенка підтримали 2 518 145 громадян, голову Ліберально-демократичної партії Олега Гайдукевича – 134 472, першого секретаря Центрального комітету Комуністичної партії Сергія Сиранкова – 125 577, фізичну особу – підприємницю Анну Канапацьку – 121 077, голову Республіканської партії праці і справедливості Олександра Хижняка – 112 779.

Також Олександр Лукашенко заявив, що у разі протестів на президентських виборах взимку 2025 року в країні відключать інтернет.

До слова, Лукашенко відправив колишнього білоруського опозиціонера Протасевича на завод.