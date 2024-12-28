Головна Світ Політика
search button user button menu button

Лукашенко підписав указ про помилування 20 політв'язнів

Катерина Іванова
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Лукашенко підписав указ про помилування 20 політв'язнів
На початку вересня Лукашенко підписав указ про помилування 30 людей, які «були засуджені за злочини протестної спрямованості»
фото з відкритих джерел

У пресслужбі Лукашенка стверджують, що нібито «усі вони клопотали про помилування та покаялися у скоєному»

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко підписав указ про помилування 20 людей «які вчинили злочини екстремістської спрямованості». Про це повідомляє пресслужба Олександра Лукашенка.

Імен помилуваних не називають. Зазначається, що серед них – 11 жінок.  Із цих 20 людей 14 мають хронічні захворювання, у 10 засуджених є діти, одна жінка має чотирьох дітей.

У пресслужбі Лукашенка стверджують, що нібито «усі вони клопотали про помилування та покаялися у скоєному». Також там додали, що білоруське Міністерство внутрішніх справ «проконтролює їхню поведінку після звільнення». Також на початку вересня Лукашенко підписав указ про помилування 30 людей, які «були засуджені за злочини протестної спрямованості».

Нагадаємо, центральна виборча комісія Білорусі оприлюднила список кандидатів на виборах президента. Так, у списку: самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко, Олег Гайдукевич, Сергій Сиранков, Анна Канапацька та Олександр Хижняк.

Вибори президента Білорусі пройдуть 26 січня 2025 року.

За даними ЦВК, кандидатуру Лукашенка підтримали 2 518 145 громадян, голову Ліберально-демократичної партії Олега Гайдукевича – 134 472, першого секретаря Центрального комітету Комуністичної партії Сергія Сиранкова – 125 577, фізичну особу – підприємницю Анну Канапацьку – 121 077, голову Республіканської партії праці і справедливості Олександра Хижняка – 112 779.

Також Олександр Лукашенко заявив, що у разі протестів на президентських виборах взимку 2025 року в країні відключать інтернет.

До слова, Лукашенко відправив колишнього білоруського опозиціонера Протасевича на завод.

Читайте також:

Теги: Олександр Лукашенко партії завод інтернет засуджені президент жінка Олександр Хижняк звільнення помилування

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Жінка прийшла до фінустанови і вже у приміщенні запалила феєрверк
Флешмоб «Пенсіонерки підтривають російські банки» триває. Нове відео
24 грудня, 23:25
Замість МСЕК працюватимуть експертні команди з оцінювання повсякденного функціонування особи
В Україні ліквідують МСЕК: чию інвалідність перевірять після 1 січня
22 грудня, 20:15
Оперативники Департаменту кіберполіції встановили, що для збільшення неправомірних прибутків, лейбл звукозапису уклав угоду з чеською компанією, котра займається дистрибуцією музики
Вдову Кузьми Скрябіна ошукали? Поліція оголосила підозру директору музичного лейблу
20 грудня, 14:18
Наталія Панченко, лідерка громадської організації «Євромайдан-Варшава»
Наталія Панченко: Щоби українці поверталися з-за кордону, не треба їх називати ухилянтами мости україни
20 грудня, 06:00
Спостерігається загоряння та дим у районі НПЗ у Новошахтинську
Ростовська область відбивається від дронів: під удар потрапив нафтозавод (відео)
19 грудня, 01:31
Трапм заявив, що Нуньєс, його давній захисник, який очолював Комітет з розвідки Палати представників США під час його першого терміну президентства
Трамп призначив керівника своєї соцмережі Truth Social головою ради з розвідки
15 грудня, 00:55
Президент України Володимир Зеленський відвідав один із дивізіонів 27-ї реактивної артилерійської бригади імені Петра Калнишевського
Президент відвідав дивізіон Himars на Запорізькому напрямку
12 грудня, 15:47
Маск розкритикував роботу держслужбовців у США
Скільки насправді працюють держслужбовці у США? Ілон Маск здивував цифрами
7 грудня, 03:45
Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв намагається всіляко задобрити свого надто агресивного колегу Володимира Путіна
«Якщо не можеш відрубати руку ворогові, то поки що її цілуй». Яку гру затіяв Казахстан? геполітика
29 листопада, 20:45

Політика

Другий фронт проти України. Зеленський відреагував на провокацію Фіцо
Другий фронт проти України. Зеленський відреагував на провокацію Фіцо
Лукашенко підписав указ про помилування 20 політв'язнів
Лукашенко підписав указ про помилування 20 політв'язнів
Порятунок TikTok. Трамп попросив Верховний суд США відкласти заборону платформи
Порятунок TikTok. Трамп попросив Верховний суд США відкласти заборону платформи
Президент Чехії отримав подарунок від українських воїнів
Президент Чехії отримав подарунок від українських воїнів
Родичів Башара Асада затримано під час спроби втечі з Лівану
Родичів Башара Асада затримано під час спроби втечі з Лівану
На затриманому у Фінській затоці російському танкері знайшли обладнання для шпигунства за НАТО
На затриманому у Фінській затоці російському танкері знайшли обладнання для шпигунства за НАТО

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
133K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 28 грудня: ситуація на фронті
47K
Карта повітряних тривог України онлайн 28 грудня 2024
20K
Авіатроща в Казахстані. Бортпровідник, що вижив, розкрив подробиці катастрофи
17K
Нардеп Вацак за два роки придбав два Rolls-Royce на $1,5 млн – розслідування
17K
Екснардеп Хомутиннік, який живе за кордоном, вивіз з України елітне авто за €500 млн
12K
Національна академія внутрішніх справ отримала нового ректора

Новини

Суд обрав запобіжний захід для антикорупціонера Лємєнова у справі про ухиляння від армії
Сьогодні, 12:33
Туман і ожеледь: прогноз погоди на 28 грудня
Сьогодні, 06:00
28 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Подекуди туман та слабка ожеледь: прогноз погоди на 27 грудня
Вчора, 06:00
27 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05
У роботі ChatGPT стався глобальний збій: що відомо
26 грудня, 23:02

Прес-релізи

GET Business Festival об’єднав український бізнес заради розвитку під час війни
GET Business Festival об’єднав український бізнес заради розвитку під час війни
16 грудня, 13:47
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua