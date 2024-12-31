Комбінована атака на Київщину: є постраждала та руйнування (фото)

Оперативні служби продовжують роботу з фіксації та ліквідації наслідків ворожої атаки

Внаслідок падіння уламків збитих ворожих цілей пошкоджено приватний будинок в одному з населених пунктів області

Внаслідок сьогоднішньої ранкової атаки Росії на Україну на Київщині є пошкодження. Про це повідомляє місцева обласна військова адміністрація (ОВА).

«Цієї ночі та зранку область була атакована БпЛА та ракетами. В регіоні працювали сили ППО. Є збиті цілі», – йдеться в повідомленні.

Внаслідок падіння уламків збитих ворожих цілей пошкоджено приватний будинок в одному з населених пунктів області. В ньому вибиті вікна та пошкоджена покрівля.

Постраждала жінка 1975 року народження. У неї діагностовано контузію та гостру реакцію на стрес. Вся необхідна медична допомога надається.

Оперативні служби продовжують роботу з фіксації та ліквідації наслідків ворожої атаки.

Нагадаємо, триває 1042-й день повномасштабної війни.

Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 168 бойових зіткнень. Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного удару із застосуванням однієї ракети. Крім цього, здійснив майже 4500 обстрілів, з них 198 – із реактивних систем залпового вогню, та задіяв для ураження 1864 дрони-камікадзе.

Сьогодні внаслідок сьогоднішньої ракетної атаки на столицю уламки ворожої цілі впали в Дарницькому районі.