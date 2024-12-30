Понад 1300 дронів і 500 повітряних тривог. КМВА підбила підсумки за 2024 рік

Майже 100 днів протягом минулого року кияни жили за аварійних чи стабілізаційних відключень

За 2024 рік в Києві прозвучало 500 повітряних тривог, під час яких збройні сили Росії завдали по столиці України майже 200 повітряних ударів. Про це повідомляє начальник КМВА Сергій Попко.

Так, російські війська застосували проти Києва понад 1,6 тис. засобів ураження різного типу:

понад 1,3 БпЛА;

понад 200 крилатих ракет (Х-101/Х-59/Х-69/Іскандер-К/Калібр);

24 балістичні ракети (Іскандер-М/КN-23);

22 аеробалістичні ракети «Кинджал»;

7 гіперзвукових ракет «Циркон».

Наймасованішою атакою на Київ став комбінований удар, під час якого ворог застосував одночасно 78 засобів ураження, з яких 49 ракет Х-101 та 10 аеробалістичних ракет «Кинджал». Всього за 2024 рік столиця витримала 6 масованих та 14 комбінованих повітряних ударів, уточнюють у КМВА.

«Найстрашніше, що ці ракети, дрони вбивали наших мешканців та руйнували наші домівки. За 2024 рік росія пошкодила у Києві майже 550 житлових будинків. Майже 120 людей залишилися без житла. Але держава все відбудує і житло має бути у всіх. І у киян, оселі яких агресор зруйнував, і у внутрішньо переміщених українців, які стали мешканцями столиці», – йдеться у повідомленні. До слова, за минулий рік кількість ВПО в Києві збільшилася на майже 11 тис.

Попко також зауважив, що майже 100 днів протягом року кияни жили за аварійних чи стабілізаційних відключень. При цьому середня тривалість відсутності електропостачання у пересічного мешканця столиці склала приблизно 9 годин на добу.

«І як мотивацію наведу приклад наших найкращих у світі жінок. Не дивлячись на війну, обстріли, відсутність світла та інші важкі проблеми, наші незламні україночки народили в пологових будинках Києва за 2024 рік майже 21 тис. дітей!» – підсумували у КМВА.

Нагадаємо, із 2022 року внаслідок російських повітряних атак у Києві загинуло понад 1 300 мирних мешканців, включно з 11 дітьми. Про це заявив перший заступник глави КМДА Микола Поворозник, передає «Вечірній Київ». Поворозник наголосив, що багато хто з киян почав легковажно ставитися до своєї безпеки. Люди не завжди спускаються в укриття, не завжди ховаються від небезпеки, і це призводить до страшних наслідків. Особливо останні трагедії, зокрема загибель дітей, показують, що нехтувати правилами безпеки не можна.